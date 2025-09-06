Saiba como assistir ao UFC Paris, com Caio Borralho e Maurício Ruffy no topo do card

Neste sábado (6), o Ultimate estará em Paris, na França, para mais uma edição 'Fight Night'. Com quatro representantes brasileiros escalados para o card, o evento será transmitido ao vivo e na íntegra pelo UFC Fight Pass, a partir das 13h (horário de Brasília).

Na parte principal da noite, o grande destaque será Caio Borralho, da equipe 'Fighting Nerds'. Ele lidera o espetáculo ao protagonizar o combate principal contra o francês Nassourdine Imavov. O duelo é apontado como decisivo para ambos os atletas, com chances reais do vencedor se credenciar como próximo desafiante ao cinturão dos médios (84 kg), atualmente em posse de Khamzat Chimaev.

No 'co-main event', outro membro da mesma equipe também entra em ação. Maurício Ruffy mede forças com Benoit Saint Denis, 13º do ranking dos pesos-leves (70 kg) em mais um capítulo da rivalidade Brasil vs França. Em busca de afirmação, o promissor nome nacional tenta consolidar seu espaço entre os principais lutadores da divisão e retornar ao top 15.

Mais Brasil em ação

Já no card preliminar, mais dois lutadores do país estarão em atividade. Brendson Ribeiro encara Oumar Sy e tenta retomar o caminho das vitórias, já que soma três derrotas em suas cinco apresentações na organização. Por outro lado, Kauê Fernandes enfrentará Harry Hardwick e busca manter a boa fase, embalado por duas vitórias consecutivas no octógono.

A transmissão oficial pelo UFC Fight Pass começa às 13h, com o card principal previsto para ter início às 16h. As três primeiras lutas do evento serão exibidas gratuitamente nas plataformas do UFC no Facebook, YouTube e TikTok. A Ag Fight acompanha a cobertura em tempo real, com todos os detalhes e os principais destaques da noite.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok