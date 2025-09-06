Topo

Esporte

Sabalenka relembra derrotas em finais após título do US Open: 'Lições que valeram a pena'

Nova York

06/09/2025 21h10

Ao derrotar Amanda Anisimova na final do US Open neste sábado em Nova York, a belarussa Aryna Sabalenka se tornou a primeira mulher a defender o título do Grand Slam americano desde 2014. Há quase um ano no topo do ranking mundial, a tenista de 27 anos conquistou seu primeiro Major em 2025, após os vices no Aberto da França e Roland Garros e a semifinal de Wimbledon.

"Todas aquelas difíceis lições valeram a pena agora", afirmou Sabalenka após conquistar seu quarto título de Grand Slam. "Estou sem palavras agora", completou ela, que evitou se tornar a primeira mulher a perder três finais de Majors em uma única temporada desde a belga Justine Henin em 2006.

Com a vitória em Nova York, a número um do mundo conseguiu vencer uma rival dos EUA na decisão de um grande título neste temporada. No Aberto da Austrália, ela foi derrotada por Madison Keys e, em Roland Garros, caiu diante de Coco Gauff. Além disso, Anisimova foi a responsável pela eliminação de Sabalenka nas semifinais em Wimbledon.

"Estar em duas finais seguidas de Grand Slams é algo incrível", afirmou Anisimova, vice-campeã também em Wimbledon. "Mas perdê-las também é super difícil", completou a tenista de 24 anos, que vai atingir seu melhor ranking, o quarto lugar, na carreira na segunda-feira.

Sabalenka tentou consolar a adversária. "Sei quanto é duro perder finais, mas acredite você ainda vai vencer", afirmou a bicampeã do US Open. "Vai desfrutar ainda mais depois de passar por estas duras derrotas em finais."

"É incrível", afirmou Anisimova, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia nas oitavas de final em Nova York. "Estou espantada com tudo o que você conquistou e segue conquistando", afirmou a tenista dos EUA para Sabalenka.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Pedro Severino é homenageado e dá pontapé inicial em jogo do Botafogo-SP

Thaísa Pedretti decide vaga na chave do SP Open neste domingo; Bia Haddad faz treino aberto

São Bernardo busca empate contra o Londrina na estreia pela segunda fase da Série C

Presidente do Corinthians sofre pressão, mas vai entregar documentos solicitados pelo MP

Com Romário presidente, América-RJ voltará a torneio nacional após 16 anos

Sabalenka relembra derrotas em finais após título do US Open: 'Lições que valeram a pena'

Neymar dá camisa do Santos para presidente da NFL

Bahia goleia Confiança e conquista a Copa do Nordeste pela quinta vez

Único brasileiro a vencer no UFC Paris recebe bônus de R$ 270 mil

Sampaoli conhece e comanda treino do Atlético na Arena MRV

Maranhão vence o ASA e garante acesso à Série C após 19 anos