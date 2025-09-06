Sabalenka faz final sólida, supera Anisimova e conquista o bi no US Open

Depois de duas finais de slam perdidas em 2025, Aryna Sabalenka terminará a temporada com um troféu para sua coleção. A número 1 do mundo fez uma final de US Open consistente, com poucos erros, derrotou a americana Amanda Anisimova por 6/3 e 7/6(3) e defendeu com sucesso seu título em Nova York.

Primeira mulher a jogar três finais de slam na mesma temporada desde Serena Williams em 2016, Sabalenka havia sido derrotada por Madison Keys na decisão do Australian Open e por Coco Gauff na final de Roland Garros. Neste sábado, diante de outra americana, o roteiro foi diferente, e a bielorrussa conquistou um slam pela quarta vez na carreira. Além de vencer em Nova York no ano passado, Aryna também tem em casa os troféus do Australian Open de 2023 e 2024.

Para Anisimova, o resultado deste sábado significa sua segunda derrota em duas finais de slam. A tenista de 24 anos, atual #9 do mundo, também alcançou a decisão de Wimbledon este ano, mas foi superada por Iga Swiatek por 6/0 e 6/0.

Como aconteceu

Como esperado, o jogo foi um confronto de duas tenistas que tentavam atacar o mais cedo possível. Logo, as trocas de bola eram curtas, com winners ou erros não forçados vindo rapidamente. Sabalenka saiu na frente, abrindo 2/0. Anisimova reagiu, devolvendo a quebra e passando a frente. No entanto, a americana perdeu o saque também no sexto game, o que deixou o placar em 3/3.

No fim, prevaleceu a maior regularidade de Sabalenka, que cometeu menos erros (quatro, contra 15 de Anisimova) e conseguiu a quebra final no oitavo game. Pouco depois, a bielorrussa confirmou seu serviço e fechou o set: 6/3.

A segunda parcial começou de maneira semelhante. Anisimova atacava mais, mas também cometia mais erros. A primeira que veio no embalo de um par de belas defesas de Sabalenka, que abriu 3/1. No entanto, no sexto game, após uma dupla falta da número 1, a americana deu o troco, quebrando com uma esquerda vencedora e deixando o placar novamente em 3/3.

A esperança da torcida da casa não durou muito mais. No sétimo game, com boas devoluções, Sabalenka voltou a quebrar o saque de Anisimova. Pouco depois, a número 1 do mundo já liderava por 5/3, ficando a um game do título. Pouco depois, Sabalenka bobeou. Com 5/4 e 30/30 no placar, errou um smash e cedeu um break point. Anisimova aproveitou, converteu a chance agredindo com precisão e igualou a parcial (5/5).

O set só foi decidido no tie-break, que começou com um ace de Anisimova, mas Sabalenka não bobeou. Primeiro, confirmou seus dois pontos de saque. Depois, venceu um belo rali e contou com uma dupla falta da americana. Assim, a número 1 abriu 4/1 e não perdeu mais a dianteira.