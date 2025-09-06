Sabalenka confirma favoritismo, se vinga de Anisimova e defende título do US Open

Número um do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka confirmou o favoritismo, se vingou da derrota na semifinal de Wimbledon e venceu Amanda Anisimova neste sábado por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3) na final do US Open para defender o título do último Grand Slam do ano. Foi o quarto título de Majors da tenista de 27 anos em sete decisões. Anisimova, nona do ranking, disputava sua segunda final de um torneio deste porte.

Apesar de menos experiente e com um ranking inferior, Anisimova chegou à final em Nova York com vantagem no confronto direto com Sabalenka (seis vitórias em nove jogos). Após eliminar a rival na semifinal de Wimbledon em julho, a tenista dos EUA de 24 anos sofreu um duro golpe em sua primeira decisão ao cair por duplo 6/0 diante da Iga Swiatek.

Diante de sua torcida e pressionada por não ter vencido um game sequer na final de Wimbledon, a algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia nas oitavas de final em Nova York começou intensa e, logo no primeiro serviço de Sabalenka, na abertura do jogo, obteve três break points, mas não conseguiu confirmar nenhum. A tenista dos EUA demonstrou frustração com alguns erros no segundo game quando teve seu saque quebrado pela primeira vez e viu a rival abrir 2 a 0.

Anisimova, porém, entrou no jogo no terceiro game. Conseguiu devolver a quebra na primeira chance que teve e afastou de vez o fantasma da decisão de Londres. As tenistas passaram, então, a ter dificuldade para confirmar seus serviços. Com uma nova quebra para cada lado, a partida chegou empatada no sétimo game, quando Sabalenka voltou a vencer no saque.

A tenista da casa voltou a demonstrar inconsistência no saque, perdeu o serviço e permitiu que Sabalenka abrisse 5 a 3. A número um do mundo, então, sacou bem e fechou o primeiro set em 6 a 3, cometendo muito menos erros não forçados do que a adversária (4 contra 15).

Anisimova continuou com dificuldades para confirmar seus serviços no segundo set. Conseguiu devolver uma quebra para empatar a parcial em 3 a 3, mas voltou a ser derrotada em seu serviço e permitiu que Sabalenka abrisse 5 a 3. Anisimova reagiu, confirmando seu serviço, devolveu a quebra e voltou para o jogo, marcando 5 a 5.

Sem novas quebras, o set foi para o tie break. O desempate começou com um ace de Anisimova, mas Sabalenka conseguiu manter a consistência, vencendo os seis pontos seguintes para abriu 6 a 1. A tenista da casa salvou dois match points, mas sacando Sabalenka fechou o jogo e garantiu o bicampeonato.

Com mais um vice-campeonato em Grand Slam, Anisimova vai alcançar o melhor ranking da carreira e aparecerá na quarta posição na segunda-feira. Sabalenka tem mais de 3.000 pontos de vantagem sobre a vice-líder, Swiatek.