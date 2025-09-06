Rosamaria se orgulha de campanha do Brasil e aponta duelo com o Japão como "nova final"

O Brasil perdeu para a Itália na semifinal do Mundial de vôlei feminino neste sábado. A oposta Rosamaria lamentou o resultado, mas enfatizou a boa campanha da Seleção e qualificou a disputa do terceiro lugar como uma "nova final".

"Fiquei muito orgulhosa da nossa luta, porque a gente sabia que esse é o time a ser batido. A Itália tá realmente jogando um nível de voleibol, sabemos que está incrível. E a gente, hoje, mostrou que podemos brigar. Foram pequenos detalhes, fizemos um jogo muito bom... Ficamos chateadas. Agora é pensar no jogo de amanhã", disse Rosamaria, em entrevista ao SporTV.

No jogo da eliminação contra a Itália, Rosamaria foi a segunda maior pontuadora do Brasil, com 20 pontos. Ela só ficou atrás de Gabi, que marcou 29 tentos.

Presença constante na Seleção desde 2015, Rosamaria é uma das jogadoras de maior destaque do Brasil. A oposta já venceu o extinto Grand Prix, em 2017, mas ficou com a prata cinco vezes na carreira: três na Liga das Nações (2021, 2022 e 2025), uma nos Jogos Olímpicos (2021) e uma no Mundial (2022).

"Nova final"

Agora, Rosamaria busca sua segunda medalha de bronze pelo Brasil. Em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, a oposta foi fundamental na vitória sobre a Turquia, que garantiu o bronze à Seleção.

"O que conversamos depois de uma situação como essa é que não importa a cor da medalha. Lógico que queríamos levar o ouro para o Brasil, ainda mais em um título inédito. Amanhã é nossa nova final agora, lutar para levar uma medalha para casa, para manter o Brasil no pódio", completou.

Brasil e Japão entram em quadra neste domingo, às 5h30 (de Brasília), pela medalha de bronze do Mundial.