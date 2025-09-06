Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

Neste sábado, no SuperCT, o São Paulo avançou em sua preparação para enfrentar o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade: Rigoni treinando pela primeira vez com o elenco desde o seu retorno. As equipes se enfrentam no domingo (14/09), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

O grupo de atletas iniciou o dia com um aquecimento no gramado. Na sequência, foi dividido em dois, com parte realizando um trabalho técnico e a outra enfrentando a equipe sub-20 em um jogo coletivo.

O treino técnico, feito em espaço reduzido, contou com Arboleda (em transição após lesão muscular), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), jogadores da base são-paulina e Rigoni, que fez seu primeiro treino desde o retorno ao Tricolor.

Ele foi a grande novidade do treinamento do São Paulo da última sexta. O atacante foi ao local pela primeira vez desde que foi anunciado como novo reforço do clube e pôde matar a saudade do ambiente que foi sua segunda casa entre 2021 e 2022.

Já o coletivo foi contra a equipe sub-20 e serviu de "laboratório" para Crespo fazer alguns testes, aproveitando a extensão total do campo. Lucca e Henrique, que atuaram pelo Paulistão sub-20, ficaram no REFFIS e fizeram trabalho regenerativo.