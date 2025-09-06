Topo

Esporte

Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

06/09/2025 15h59

Neste sábado, no SuperCT, o São Paulo avançou em sua preparação para enfrentar o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade: Rigoni treinando pela primeira vez com o elenco desde o seu retorno. As equipes se enfrentam no domingo (14/09), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

O grupo de atletas iniciou o dia com um aquecimento no gramado. Na sequência, foi dividido em dois, com parte realizando um trabalho técnico e a outra enfrentando a equipe sub-20 em um jogo coletivo.

O treino técnico, feito em espaço reduzido, contou com Arboleda (em transição após lesão muscular),  Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), jogadores da base são-paulina e Rigoni, que fez seu primeiro treino desde o retorno ao Tricolor.

Ele foi a grande novidade do treinamento do São Paulo da última sexta. O atacante foi ao local pela primeira vez desde que foi anunciado como novo reforço do clube e pôde matar a saudade do ambiente que foi sua segunda casa entre 2021 e 2022.

Já o coletivo foi contra a equipe sub-20 e serviu de "laboratório" para Crespo fazer alguns testes, aproveitando a extensão total do campo. Lucca e Henrique, que atuaram pelo Paulistão sub-20, ficaram no REFFIS e fizeram trabalho regenerativo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Fluminense renova contrato do atacante Riquelme

Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo

Vitinho comenta semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti

Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

Vasco busca destino para jogadores fora dos planos de Diniz

Corinthians folga antes de retomar preparação para jogo decisivo da Copa do Brasil

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada

Vitinho vê semelhanças entre Ancelotti e filho Davide, técnico do Botafogo