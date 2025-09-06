Topo

Raphinha acusa Disney de racismo: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

06/09/2025 09h50

Enquanto Raphinha integra a delegação da seleção brasileira, familiares do jogador foram ao parque da Disney em Paris, mas uma situação revoltou o atleta, que desabafou no seu perfil do Instagram. O atacante do Barcelona reclamou que os personagens Tico e Teco ignoraram seu filho, Gael, de 2 anos.

Raphinha publicou vídeos em que o menino aparece próximo de um dos personagens, indo abraçá-lo. Outras crianças recebem o carinho. Quando chega a vez de Gael, o personagem levanta e o ignora.

"Você não devia tratar as pessoas assim, especialmente crianças. É para fazer as crianças felizes, não as esnobar. Prefiro dizer 'esnobar', para não falar outra coisa", escreveu o jogador. "Entendo o cansaço daqueles que trabalham com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", questionou.

A mulher de Raphinha, a modelo Natalia Rodrigues Belloli, também publicou os vídeos em indignação. Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco. "Esquilo nojento. Não se faz isso com uma criança", escreveu o jogador.

Raphinha continua com a seleção brasileira durante a Data Fifa. Após vencer o Chile por 3 a 0, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para o último compromisso das Eliminatórias da Copa, contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.

