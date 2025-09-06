Topo

Esporte

Raphinha acusa Disney de racismo após filho ser ignorado: 'Esquilo nojento'

Raphinha acusa Disney de racismo por ignorar Gael, seu filho de dois anos - Reprodução/Instagram @raphinha
Raphinha acusa Disney de racismo por ignorar Gael, seu filho de dois anos Imagem: Reprodução/Instagram @raphinha
do UOL

Colaboração para o UOL

06/09/2025 10h16Atualizada em 06/09/2025 11h41

O jogador Raphinha, do Barcelona e da seleção brasileira, acusou a Disney de racismo após seu filho, Gael, ser ignorado por funcionários dentro do parque de Paris.

O que aconteceu

Vídeos publicados no Instagram por ele e pela esposa, Natália Belloli, mostram Gael sendo ignorado pelos personagens "Tico e Teco" na sede de Paris (veja abaixo). O menino de apenas dois anos tenta se aproximar dos 'esquilos', mas é ignorado em todas as tentativas, enquanto outras crianças recebem atenção.

Relacionadas

Sosa elogiado, Flaco cortado e mais: os jogos dos convocados do Palmeiras

Estêvão ganha música e conquista torcedores no Chelsea: 'Patamar de Hazard'

Arábia põe convocáveis em xeque e complica planos da seleção brasileira

Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa forma, ainda mais se tratando de uma criança. Vocês devem fazer as crianças felizes, não esnobá-las. Prefiro dizer que foi uma atitude esnobe do que qualquer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas foram abraçadas e meu filho não? Raphinha, no Instagram

A esposa de Raphinha foi a primeira a publicar os vídeos e também disparou contra o famoso parque. "Meu filho implorando por um abraço. Ele [funcionário vestido de esquilo] deu as duas mãos para a menina pra não pegar na dele [Gael]. E não contente saiu com a menina de perto dele. Que ÓDIO", escreveu.

Raphinha voltou a protestar em comentários feitos em postagens da esposa. "Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo", disparou.

O UOL entrou em contato com a Disney, mas ainda não obteve resposta. A reportagem será atualizada quando houver um posicionamento do parque.

O jogador do Barcelona estava com a seleção brasileira no momento do episódio. Após vitória sobre o Chile, na sexta-feira, ele e os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na terça-feira para encarar a Bolívia, fora de casa, pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Cazé TV 'goleia' GE TV em primeiro duelo direto no YouTube com NFL em São Paulo

Pai de Bortoleto lembra vitória heroica em Monza que mudou rumos do piloto

O que o SP Open precisa fazer para ter vida longa no circuito feminino de tênis

Messi discute com jogador do Santos no intervalo de jogo da Argentina; veja

Apresentado, Sampaoli explica escolha pelo Atlético-MG em vez do Santos: 'Perfil dos jogadores'

Alpine estende contrato de Pierre Gasly até 2028 e pressiona ainda mais Franco Colapinto

Raphinha acusa Disney de racismo após filho ser ignorado: 'Esquilo nojento'

Raphinha acusa Disney de racismo: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

Entenda como vai funcionar a segunda fase da Série C; veja datas e horários

Astros da NFL rasgam elogios a jogo em São Paulo: 'Vou lembrar pelo resto da minha vida'

Classificação do GP da Itália de F1 2025: veja onde assistir