Raphinha acusa Disney de racismo após filho ser ignorado: 'Esquilo nojento'

O jogador Raphinha, do Barcelona e da seleção brasileira, acusou a Disney de racismo após seu filho, Gael, ser ignorado por funcionários dentro do parque de Paris.

O que aconteceu

Vídeos publicados no Instagram por ele e pela esposa, Natália Belloli, mostram Gael sendo ignorado pelos personagens "Tico e Teco" na sede de Paris (veja abaixo). O menino de apenas dois anos tenta se aproximar dos 'esquilos', mas é ignorado em todas as tentativas, enquanto outras crianças recebem atenção.

Gael, filho de Raphinha, foi ignorado por um personagem na Disneylândia em Paris e o jogador soltou o verbo através do seu Instagram:

pic.twitter.com/hjUMt4g5dS -- Barça News Brasil (@FcbnewsBR) September 5, 2025

Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa forma, ainda mais se tratando de uma criança. Vocês devem fazer as crianças felizes, não esnobá-las. Prefiro dizer que foi uma atitude esnobe do que qualquer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas foram abraçadas e meu filho não? Raphinha, no Instagram

A esposa de Raphinha foi a primeira a publicar os vídeos e também disparou contra o famoso parque. "Meu filho implorando por um abraço. Ele [funcionário vestido de esquilo] deu as duas mãos para a menina pra não pegar na dele [Gael]. E não contente saiu com a menina de perto dele. Que ÓDIO", escreveu.

Raphinha voltou a protestar em comentários feitos em postagens da esposa. "Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo", disparou.

O UOL entrou em contato com a Disney, mas ainda não obteve resposta. A reportagem será atualizada quando houver um posicionamento do parque.

O jogador do Barcelona estava com a seleção brasileira no momento do episódio. Após vitória sobre o Chile, na sexta-feira, ele e os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na terça-feira para encarar a Bolívia, fora de casa, pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.