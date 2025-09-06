Presidente do Corinthians sofre pressão, mas vai entregar documentos solicitados pelo MP

A diretoria do Corinthians ainda não entregou os documentos solicitados pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que investiga o possível uso indevido de cartões corporativos do clube durante a gestão dos últimos três presidentes, Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez.

Na última quinta-feira, o MP, por meio do promotor Cássio Roberto Conserino, cobrou o fornecimento das faturas dos cartões de crédito e relatórios de despesas da presidência de 2018 a 26 de maio de 2025, data em que Augusto Melo foi destituído da presidência. Ele deu o prazo de 24 horas sob pena de, em caso de descumprimento, requisitar a instauração de um inquérito policial pelo crime de desobediência.

A diretoria alvinegra, contudo, avisou que realizará a entrega de todos os documentos até segunda-feira, dia 8 de setembro.

A Gazeta Esportiva apurou que dirigentes do Corinthians estudam a melhor maneira de enviar a documentação. Há possibilidade de entregá-la ao MP ou diretamente à Justiça. O clube teme que os dados sigilosos possam vazar à imprensa e aos torcedores.

(Foto: Reprodução/YouTube)

O caso veio à tona no início do mês de julho, quando Andrés admitiu ter utilizado o cartão de forma indevida para pagamento de despesas pessoais em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, no fim de seu último mandato, em 2020.

Dias após a revelação dos gastos, ele ressarciu o Corinthians com juros e correção monetária. O ex-presidente, no entanto, responderá a um processo disciplinar na Comissão de Ética e Disciplina do clube. Os torcedores pedem punições e até a expulsão de Andrés.

Houve, também, uma acusação de supostos gastos pessoais durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. As despesas, contudo, não estão necessariamente ligadas ao ex-presidente. Ele não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

No início do mês de setembro, o MP pediu à Justiça que Andrés, Duilio e Augusto Melo sejam temporariamente afastados dos Conselhos Deliberativo e de Orientação do Corinthians durante a investigação. Até o momento, no entanto, não houve uma manifestação do Poder Judiciário.