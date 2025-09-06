Topo

Esporte

Presidente do Corinthians presenteia donos de Chiefs e Charges, da NFL

Dean Spanos, dos Charges, posa com camisa do Timão ao lado da mulher Susie - Reprodução/X
Dean Spanos, dos Charges, posa com camisa do Timão ao lado da mulher Susie Imagem: Reprodução/X

06/09/2025 16h59

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, marcou presença no jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers na última sexta-feira, na Neo Química Arena, pela NFL.

Antes da bola oval voar em Itaquera, o mandatário aproveitou o evento para presentear Roger Goodell, comissário da NFL, Dean Spanos, dono do Chargers, e Clark Hunt, dono do Chiefs. O time de Los Angeles venceu a partida por 27 a 21.

Corinthians 🤝 NFL! 🏈🖤🤍

Roger Goodell, Comissário da NFL, Dean Spanos e Clark Hunt, donos dos Chargers e Chiefs, respectivamente, receberam o manto do Timão do presidente Osmar Stabile e do gerente geral da Neo Química Arena Marcio de Luna.

Por muitos mais jogos da liga… pic.twitter.com/iKZXlLo2TJ

-- Corinthians (@Corinthians) September 6, 2025

Neo Química Arena recebe elogios

A atmosfera da torcida brasileira e o gramado da Neo Química Arena receberam elogios de Patrick Mahomes, um dos melhores jogadores da liga de futebol norte-americano.

"Achei que (o gramado) estava bom. Os dois times estavam jogando no mesmo campo e não teve muita gente escorregando. Acho que fizeram um ótimo trabalho", disse o quarterback do Chiefs.

patridck - NELSON ALMEIDA / AFP - NELSON ALMEIDA / AFP
Patrick Mahomes em ação durante Chargers x Chiefs, jogo da NFL
Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Parceria de sucesso

A parceria entre NFL e a Neo Química Arena já se consolidou como um grande sucesso. Este foi o segundo ano consecutivo que o estádio do Corinthians recebeu uma partida da liga em território brasileiro.

Em 2024, a casa alvinegra foi palco do embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o primeiro da NFL no Brasil. Os Eagles ganharam o confronto por 34 a 29.

