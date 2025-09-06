Pedro Severino é homenageado e dá pontapé inicial em jogo do Botafogo-SP

O pontapé inicial da partida entre Botafogo-SP e Athletico Paranaense, pela 25ª rodada da Série B, foi de Pedro Severino, revelado pelo clube de Ribeirão Preto.

O que aconteceu

O atacante foi homenageado pela torcida, pelo elenco e pela diretoria do time do interior paulista antes do apito inicial. Os torcedores confeccionaram um bandeirão com o rosto de Pedro, enquanto os jogadores entraram com uma camiseta com a foto dele estampada; um vídeo com lances do atleta em ação pelo Botafogo foi exibido no Estádio Santa Cruz.

Pedro Severino entrou em campo com o pai, Lucas Severino. Foi a primeira vez que ele voltou ao estádio após o grave acidente que sofreu em Americana (SP), quando estava a caminho de Bragança Paulista, onde se apresentaria ao Red Bull Bragantino.

Os visitantes venceram a partida com um jogador a menos e dois gols nos acréscimos do segundo tempo. Viveros, Luiz Fernando e Dudu marcaram para o Athletico; Marquinho descontou para o Botafogo.

Com o resultado, os paranaenses se aproximaram do G-4, chegando a 36 pontos, na sexta posição - o Criciúma, com 39, é o quarto colocado. Já o Botafogo, com 28 pontos, é o 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento - o Volta Redonda, com 26, é o 17º.

O acidente

Pedro Severino teve um grave traumatismo craniano após acidente sofrido em 4 de março na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. Pedro é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

O carro colidiu contra a traseira de um caminhão, e ele estava no banco do passageiro. O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.