Palmeiras vence o Sevilla e avança à semifinal do Mundial de Clubes sub-17

06/09/2025 17h24

A equipe sub-17 do Palmeiras venceu o Sevilla por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Ciudad de Lucena, em Córdoba, na Espanha, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da categoria. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Juan Gabriel e Vinicius.

O adversário do Verdão na semifinal, que acontece nesta segunda-feira, será definido a partir de sorteio.

Vale ressaltar que o Palmeiras venceu todas as quatro partidas que disputou até o momento pela competição, com dez gols marcados e apenas dois sofridos.

O Palmeiras busca o tricampeonato do Mundial sub-17. Em 2018, o time derrotou o Real Madrid por 4 a 2 na final. No ano seguinte, bateu o Leganés por 2 a 1.

Paralelamente ao Mundial, o time sub-17 do Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima rodada, o Verdão encara o Internacional, no dia 16 (terça-feira), às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS).

Veja como foi Palmeiras x Sevilla

Aos 36 da primeira etapa, Wesley cobrou escanteio pela esquerda, e Juan Gabriel desviou na pequena área para abrir o placar. O Sevilla empatou no primeiro minuto do segundo tempo.

Já nos acréscimos, Vinicius cobrou falta pela esquerda, a bola passou por todo mundo e entrou, garantindo a classificação do Verdão.

