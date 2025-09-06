Palmeiras registra sua melhor campanha de Brasileirão na era dos pontos corridos

Apesar do empate por 1 a 1 com o Corinthians no último fim de semana, o Palmeiras atravessa uma das melhores fases de sua história na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

O Verdão soma 43 pontos após 20 rodadas, alcançando a melhor campanha do clube nesse formato de disputa. O desempenho supera os 42 pontos registrados em 2022, ano do título, e em 2019, quando terminou na terceira posição.

A atual performance também é superior às campanhas de 2016, 2018 e 2023, temporadas em que o time alviverde levantou a taça. Até aqui, são 13 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, um aproveitamento de 71,6%.

#DiaDeTreino aproveitando a pausa para a Data FIFA. Foco total na evolução! ?? ? https://t.co/ZnDCm1ZoWZ pic.twitter.com/LXpIQNpFIi ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 5, 2025

Com esses números, o Palmeiras ocupa a terceira colocação, atrás de Cruzeiro (44 pontos) e Flamengo (47), mas com a vantagem de ter dois jogos a menos que a equipe mineira e um a menos que os cariocas.

Além disso, o time comandado por Abel Ferreira ostenta a maior sequência invicta da competição: já são nove partidas sem derrota, reforçando o momento de solidez da equipe.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)