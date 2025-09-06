Topo

Esporte

Palmeiras registra sua melhor campanha de Brasileirão na era dos pontos corridos

06/09/2025 07h00

Apesar do empate por 1 a 1 com o Corinthians no último fim de semana, o Palmeiras atravessa uma das melhores fases de sua história na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

O Verdão soma 43 pontos após 20 rodadas, alcançando a melhor campanha do clube nesse formato de disputa. O desempenho supera os 42 pontos registrados em 2022, ano do título, e em 2019, quando terminou na terceira posição.

A atual performance também é superior às campanhas de 2016, 2018 e 2023, temporadas em que o time alviverde levantou a taça. Até aqui, são 13 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, um aproveitamento de 71,6%.

Com esses números, o Palmeiras ocupa a terceira colocação, atrás de Cruzeiro (44 pontos) e Flamengo (47), mas com a vantagem de ter dois jogos a menos que a equipe mineira e um a menos que os cariocas.

Além disso, o time comandado por Abel Ferreira ostenta a maior sequência invicta da competição: já são nove partidas sem derrota, reforçando o momento de solidez da equipe.

Calendário do Palmeiras

  • Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras registra sua melhor campanha de Brasileirão na era dos pontos corridos

SP Open 2025: onde assistir ao vivo, atletas inscritas, ingressos e mais informações

Dorival venceu apenas um dos últimos sete jogos do Corinthians na Arena

Luciano triplica número de assistências em relação a 2024 e busca recorde no São Paulo

Sosa elogiado, Flaco cortado e mais: os primeiros jogos dos convocados do Palmeiras nesta data Fifa

Victor Hugo tenta acabar com "maldição" da camisa 29 no Santos

Corinthians sofre em média um gol por jogo na temporada; veja números

Brilho de Rigoni com Crespo em mata-matas pode ser trunfo para o São Paulo

Naná, Victoria Barros e mais: como Bia Haddad aconselha nova geração do tênis brasileiro

Mariana Becker adia clima de despedida e avalia futuro: F1, viagens e motos

Estêvão ganha música e conquista torcedores no Chelsea: 'Patamar de Hazard'