Palmeiras: Quem são as joias que bateram o Real Madrid e encantaram Marcelo
O time sub-17 do Palmeiras está na Espanha disputando o Mundial de Clubes da categoria, venceu o Real Madrid e fez até um "rival" se encantar.
O que aconteceu
A equipe venceu o Real Madrid por 2 a 0 na quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, e avançou para as quartas de final com 100% de aproveitamento. As outras vitórias foram contra o Bétis e o Córdoba.
O triunfo fez até o ex-lateral Marcelo se render à base palestrina. Ele é pai de Enzo Alves, atacante do time sub-17 do Real Madrid que enfrentou o Palmeiras.
Quero parabenizar o Palmeiras. A base do Palmeiras é espetacular. Hoje jogaram contra o meu filho, que está no Real Madrid. Foi um jogo muito bom, duro, de muita qualidade. Sou fã do Palmeiras, do estilo de jogo, da Leila [Pereira], ou seja, estamos juntos.
Marcelo, em vídeo publicado no Instagram do Palmeiras.
O time sub-17 do Palmeiras volta a campo hoje, às 15h (de Brasília), contra o Sevilla, pelas quartas de final. A partida acontece no estádio Ciudad de Lucena, na Espanha.
O UOL apurou que quatro jogadores desse time sub-17 do Palmeiras despertam grandes expectativas de quem acompanha o dia a dia do clube.
Quem são eles?
Eduardo Conceição
Eduardo tem apenas 15 anos, nasceu em 2009, e já está no time sub-17 do Palmeiras. Na atual temporada, o atacante tem 24 jogos e 9 gols marcados.
O garoto chama a atenção pela facilidade em driblar os adversários. Quem acompanha o dia a dia da base do clube vê muitas similaridades do jogo do garoto com o de Vinicius Junior, do Real Madrid, pela velocidade e facilidade no um contra um.
Abel Ferreira afirmou recentemente em coletiva que sua comissão técnica identificou dois garotos da base que têm potencial de Endrick e Estêvão. O UOL apurou que um deles é Eduardo.
Juan Gabriel
Juan tem 17 anos e é o centroavante goleador do time sub-17. Ele tem 20 jogos e 14 gols na temporada (4 jogos e 3 gols já no time sub-20).
Um padrão na base palmeirense é colocar os jovens de mais destaque para jogar no time acima da sua idade. Já no ano passado, com 16 anos, Juan fez um jogo pelo sub-20.
Kaique Gabriel
O atacante Kaique é o mais jovem da lista com apenas 15 anos. Ele era destaque no sub-15 do Guarani e foi captado pelo Palmeiras.
O jogador tem 16 jogos e 5 gols no time sub-17 nesta temporada, mas chamou atenção ao marcar três gols na goleada por 7 a 0 contra o Araçatuba, no Paulistão sub-20.
Juan Francisco
Juan também tem 17 anos, mas já está fazendo a transição para o time sub-20.
Ele é um dos destaques no setor ofensivo com 20 gols em 31 jogos. No sub-17 são 20 jogos e 13 gols, e no sub-20 são 11 jogos e 7 gols.