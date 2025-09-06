Palmeiras: Quem são as joias que bateram o Real Madrid e encantaram Marcelo

O time sub-17 do Palmeiras está na Espanha disputando o Mundial de Clubes da categoria, venceu o Real Madrid e fez até um "rival" se encantar.

O que aconteceu

A equipe venceu o Real Madrid por 2 a 0 na quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, e avançou para as quartas de final com 100% de aproveitamento. As outras vitórias foram contra o Bétis e o Córdoba.

O triunfo fez até o ex-lateral Marcelo se render à base palestrina. Ele é pai de Enzo Alves, atacante do time sub-17 do Real Madrid que enfrentou o Palmeiras.

Quero parabenizar o Palmeiras. A base do Palmeiras é espetacular. Hoje jogaram contra o meu filho, que está no Real Madrid. Foi um jogo muito bom, duro, de muita qualidade. Sou fã do Palmeiras, do estilo de jogo, da Leila [Pereira], ou seja, estamos juntos.

Marcelo, em vídeo publicado no Instagram do Palmeiras.

O time sub-17 do Palmeiras volta a campo hoje, às 15h (de Brasília), contra o Sevilla, pelas quartas de final. A partida acontece no estádio Ciudad de Lucena, na Espanha.

O UOL apurou que quatro jogadores desse time sub-17 do Palmeiras despertam grandes expectativas de quem acompanha o dia a dia do clube.

Quem são eles?

Eduardo Conceição

Eduardo Conceição Silva, de apenas 15 anos, é considerado uma das grandes promessas do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Eduardo tem apenas 15 anos, nasceu em 2009, e já está no time sub-17 do Palmeiras. Na atual temporada, o atacante tem 24 jogos e 9 gols marcados.

O garoto chama a atenção pela facilidade em driblar os adversários. Quem acompanha o dia a dia da base do clube vê muitas similaridades do jogo do garoto com o de Vinicius Junior, do Real Madrid, pela velocidade e facilidade no um contra um.

Abel Ferreira afirmou recentemente em coletiva que sua comissão técnica identificou dois garotos da base que têm potencial de Endrick e Estêvão. O UOL apurou que um deles é Eduardo.

Juan Gabriel

Juan Gabriel, das categorias de base do Palmeiras. Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Juan tem 17 anos e é o centroavante goleador do time sub-17. Ele tem 20 jogos e 14 gols na temporada (4 jogos e 3 gols já no time sub-20).

Um padrão na base palmeirense é colocar os jovens de mais destaque para jogar no time acima da sua idade. Já no ano passado, com 16 anos, Juan fez um jogo pelo sub-20.

Kaique Gabriel

Kaique Gabriel se destacou na base do Guarani e foi captado pela base do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O atacante Kaique é o mais jovem da lista com apenas 15 anos. Ele era destaque no sub-15 do Guarani e foi captado pelo Palmeiras.

O jogador tem 16 jogos e 5 gols no time sub-17 nesta temporada, mas chamou atenção ao marcar três gols na goleada por 7 a 0 contra o Araçatuba, no Paulistão sub-20.

Juan Francisco

Juan Francisco, do time sub-17 do Palmeiras, é considerado mais uma grande promessa no clube Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Juan também tem 17 anos, mas já está fazendo a transição para o time sub-20.

Ele é um dos destaques no setor ofensivo com 20 gols em 31 jogos. No sub-17 são 20 jogos e 13 gols, e no sub-20 são 11 jogos e 7 gols.