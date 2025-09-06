Palmeiras bate o Sertãozinho e sai em vantagem pela 2ª fase do Paulista sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras venceu o Sertãozinho por 2 a 0, na tarde deste sábado, pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Paulista, no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Os gols das Crias da Academia saíram dos pés de Marcio Vitor e Diogo.

Desta forma, o Verdão saiu em vantagem em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição. A partida de volta está marcada para a próxima sexta-feira (12), às 15h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

O Palmeiras vai em busca do 14º título do Paulista sub-20, tendo conquistado seis das últimas oito edições da competição.

Para fechar a semana, manhã de jogo-treino na Academia de Futebol

Veja como foi Sertãozinho x Palmeiras

O Palmeiras abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Hugo recebeu pela esquerda e cruzou na segunda trave para Marcio Vitor, que deu um belo voleio para o fundo da rede.

Já aos 35 minutos da etapa complementar, o Palmeiras ampliou com Diogo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Diogo subiu entre os defensores e cabeceou para o fundo da rede.