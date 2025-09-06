Onde vai passar Brasil x Itália pelo Mundial de Vôlei? Como assistir ao vivo
Brasil e Itália se enfrentam hoje (06), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pela semifinal do Mundial Feminino de Vôlei.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).
O Brasil chegou às semifinais após uma boa atuação contra a França. As brasileiras venceram por 3 sets a 0.
Agora, a Seleção Brasileira precisa superar o favoritismo das italianas, invictas há 34 jogos. As equipes se enfrentaram recentemente na final da Liga das Nações, com as europeias se sagrando campeãs.
Brasil x Itália -- Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino
- Data e hora: 6 de setembro, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)