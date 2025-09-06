Topo

Esporte

Onde vai passar Brasil x Itália pelo Mundial de Vôlei? Como assistir ao vivo

Gabi e Julia Bergmann comemoram ponto do Brasil contra a República Dominicana, nas oitavas do Mundial de vôlei feminino - Divulgação/Volleyball World
Gabi e Julia Bergmann comemoram ponto do Brasil contra a República Dominicana, nas oitavas do Mundial de vôlei feminino Imagem: Divulgação/Volleyball World
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

06/09/2025 04h30

Brasil e Itália se enfrentam hoje (06), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pela semifinal do Mundial Feminino de Vôlei.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

O Brasil chegou às semifinais após uma boa atuação contra a França. As brasileiras venceram por 3 sets a 0.

Agora, a Seleção Brasileira precisa superar o favoritismo das italianas, invictas há 34 jogos. As equipes se enfrentaram recentemente na final da Liga das Nações, com as europeias se sagrando campeãs.

Brasil x Itália -- Semifinal do Mundial de Vôlei Feminino

  • Data e hora: 6 de setembro, às 9h30 (de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

