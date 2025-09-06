Oficialmente apresentado, Sampaoli comenta sobre "mudança de atitude" no Atlético-MG

Com vínculo firmado até dezembro de 2027, Jorge Sampaoli foi oficialmente apresentado como novo técnico do Atlético-MG para a imprensa na manhã deste sábado, na Arena MRV.

"Para nós é importante implementar a mudança de atitude. Trabalhamos poucos dias, mas tentaremos mudar essa dinâmica negativa do Atlético hoje. Creio que tem uma expectativa para mudar rapidamente essa realidade e levar o Atlético ao mais alto possível" disse o técnico.

"???? ???? ????? ?? ????" ?? Sampaoli conheceu as instalações e setores da @ArenaMRV. ?? pic.twitter.com/xRiOfGlBAv ? Atlético (@Atletico) September 6, 2025

Segunda passagem no Galo

Esta será a segunda passagem do treinador no clube mineiro. Ele comandou o Atlético entre 2020 e 2021, conquistando, inclusive, o título do Campeonato Mineiro em 2020. No mesmo ano, a equipe terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Na coletiva de imprensa, Sampaoli foi questionado sobre o desejo e vontade de voltar ao Galo.

"Analisando o plantel, as características dos jogadores, é um perfil que se parece com a minha maneira de sentir o futebol. Tenho um grande carinho pelo Santos e por este clube. Em 2020, o time jogou como eu queria. Como eu disse, os momentos difíceis podem mudar rápido ou não, mas vamos tentar mudar a forma de defender essa camisa", afirmou. "O torcedor do Galo tem um sentimento muito similar ao meu. Então, esses fatores foram decisivos (para estar aqui)", completou.

Clássico mineiro na Copa do Brasil

Em sua estreia nesta temporada, Sampaoli terá o objetivo de reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Mineirão, às 19h30 (de Brasília). Atualmente, o Atlético ocupa a 14° colocação no Brasileirão, somando 24 pontos.

Sobre o jogo contra o Cabuloso, Sampaoli falou que a desvantagem é grande e que a ausência dos torcedores será sentida, já que, pelo acordo firmado entre as diretorias do clube mineiro, nenhum clássico mineiro terá torcida visitante.

"A respeito do Cruzeiro, a desvantagem é grande. Jogar sem nossa torcida será uma ausência que sentiremos. Trataremos de futebolisticamente mudar o rumo da história, mesmo que seja difícil e complicado. Mas sempre temos a esperança de que aconteça o melhor para nós", disse.