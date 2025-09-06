Topo

Norris lidera último treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em sexto

06/09/2025 08h35

Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a terceira e última sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, às 10h (de Brasília), em Monza. Lando Norris, da McLaren, garantiu a liderança com o tempo de 1min19s331. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, se destacou e terminou na sexta posição, seu melhor resultado nas práticas em Monza.

Assim, Lando Norris teve o melhor tempo no segundo e no terceiro treino livre. Lewis Hamilton, um dos maiores vencedores de Monza, foi o mais rápido na primeira etapa das práticas.

Outro destaque foi o companheiro de Lewis Hamilton, o monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari terminou entre os três primeiros nos três treinos livres. Em 2024, Leclerc venceu o GP da Itália.

O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou o treino em segundo lugar, e Oscar Piastri (McLaren), em terceiro, com tempos de 1min19s352 e 1min19s496, respectivamente.

Ainda neste sábado, às 11h (de Brasília), acontecerá a classificatória para o GP da Itália.

O treino

A primeira metade do treino livre foi completamente dominada pela Red Bull. No início da sessão, Yuki Tsunoda assumiu a ponta e manteve a liderança até os 20 minutos, quando seu companheiro Max Verstappen registrou o melhor tempo.

O holandês permaneceu na frente até a reta final. Porém, com pneus macios, Lando Norris superou Verstappen e marcou o melhor tempo da atividade.

Verstappen ainda voltou à pista, mas ficou a um décimo de Norris.

Nos últimos sete minutos, Bortoleto teve o seu melhor desempenho em Monza. Em sua terceira volta, o piloto da Sauber cravou 1min19s558 e garantiu a sexta posição.

Confira os dez primeiros colocados do TL3:

  1. Lando Norris (McLaren)

  2. Charles Leclerc (Ferrari)

  3. Oscar Piastri (McLaren)

  4. Max Verstappen (Red Bull)

  5. George Russell (Mercedes)

  6. Gabriel Bortoleto (Sauber)

  7. Lewis Hamilton (Ferrari)

  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

  9. Kimi Antonelli (Mercedes)

  10. Alexander Albon (Williams).

