Norris lidera último treino livre do GP da Itália; Bortoleto termina em sexto

Pela manhã desta sexta-feira, aconteceu a terceira e última sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, às 10h (de Brasília), em Monza. Lando Norris, da McLaren, garantiu a liderança com o tempo de 1min19s331. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, se destacou e terminou na sexta posição, seu melhor resultado nas práticas em Monza.

Assim, Lando Norris teve o melhor tempo no segundo e no terceiro treino livre. Lewis Hamilton, um dos maiores vencedores de Monza, foi o mais rápido na primeira etapa das práticas.

Outro destaque foi o companheiro de Lewis Hamilton, o monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari terminou entre os três primeiros nos três treinos livres. Em 2024, Leclerc venceu o GP da Itália.

O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou o treino em segundo lugar, e Oscar Piastri (McLaren), em terceiro, com tempos de 1min19s352 e 1min19s496, respectivamente.

Ainda neste sábado, às 11h (de Brasília), acontecerá a classificatória para o GP da Itália.

O treino

A primeira metade do treino livre foi completamente dominada pela Red Bull. No início da sessão, Yuki Tsunoda assumiu a ponta e manteve a liderança até os 20 minutos, quando seu companheiro Max Verstappen registrou o melhor tempo.

O holandês permaneceu na frente até a reta final. Porém, com pneus macios, Lando Norris superou Verstappen e marcou o melhor tempo da atividade.

Verstappen ainda voltou à pista, mas ficou a um décimo de Norris.

Nos últimos sete minutos, Bortoleto teve o seu melhor desempenho em Monza. Em sua terceira volta, o piloto da Sauber cravou 1min19s558 e garantiu a sexta posição.

Confira os dez primeiros colocados do TL3: