Nigéria vence Ruanda e segue viva na briga por uma vaga na Copa do Mundo
Neste sábado, a Nigéria venceu o confronto direto contra Ruanda por 1 a 0, no Estádio Internacional Godswill Akpabio, em Uyo, na Nigéria, pela sétima rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.
O gol dos mandantes saiu aos seis minutos do segundo tempo, com Tolu Arokodare.
Com o resultado, a Nigéria subiu para a terceira colocação do Grupo C, com 10 pontos, um a menos que Benin, que está na zona de repescagem. A líder é a África do Sul, com 16 pontos. Ruanda, por sua vez, caiu para quarto lugar, com oito.
A Nigéria volta a campo na terça-feira, quando visita a África do Sul, às 13 horas (de Brasília), pela oitava rodada da competição. No mesmo dia, mas às 10 horas, Ruanda duela com Zimbábue, fora de casa.