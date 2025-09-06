NFL em SP tem cães farejadores, ambulantes 'barrados' e tapete vermelho

Helicópteros para todo lado, cães farejadores e drones. O NFL São Paulo Game teve a segurança reforçada, assim como foi no ano passado e como a Secretaria de Segurança Pública de SP informou que faria novamente. Em uma noite gelada em Itaquera, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers fizeram o 2º jogo da temporada da 2025-26 da NFL, e o time de LA venceu por 27 a 21.

O UOL esteve na Neo Química Arena e desceu na estação Corinthians-Itaquera. Os famosos ambulantes só eram vistos até a saída do Shopping Metrô Itaquera. No caminho até a entrada da arquibancada Leste, a reportagem observou muitos voluntários para orientar turistas e até brasileiros.

As camisas custavam entre R$ 100 e R$ 150, a depender do nível de barganha do cliente. Na lojinha oficial instalada dentro do estádio, os preços, como de praxe, eram bem mais salgados: tinha jaqueta a R$ 1.999, camisa de jogo a R$ 1.119 e moletom a R$ 670.

Cães farejadores em caixas de transporte foram vistos pela reportagem do UOL nos arredores do estádio Imagem: Luca Machado/UOL

Cães farejadores foram utilizados na segurança do jogo, assim como detectores de metais. Torcedores não puderam usar camisas de times de futebol no estádio, inclusive do dono da casa Corinthians, mas os wide receivers Xavier Worthy, JuJu Smith-Schuster e Marquise Brown, todos dos Chiefs, representaram o alvinegro e entraram no aquecimento trajados com a camisa do Timão.

Filas e tapete vermelho como atração

A ideia era abrir os portões às 17h, mas o público foi liberado com oito minutos de atraso, o que gerou enormes filas.

Na entrada Oeste, foi formado um tapete vermelho para a passagem de famosos como Alexandre Pato, Rebeca Abravanel, Odell Beckham Jr., Don Tolliver, Miguel Pupo, Matheuzinho, Rayssa Leal, Mitico, Igão e outros.

Em volta das grades, curiosos se aglomeravam para ver quem passava. "Olha o Neymar", brincava um dos fãs. O camisa 10 do Santos, no entanto, não esteve por ali.

Rayssa Leal passou pelo tapete vermelho montado do lado de fora da Neo Química Arena Imagem: Luca Machado/UOL

Algumas celebridades pararam para falar, mas outras passaram pelo local sem declarações. A skatista Rayssa Leal, de 17 anos, deu entrevista em inglês e revelou sua torcida pelo Chiefs. "Estou feliz de estar aqui na Arena, torço para o Corinthians", disse.

'Evidências' rouba a cena... De novo

A cantora Ana Castela foi a responsável por entoar o hino nacional brasileiro, e o estádio inteiro a ajudou. Fenômeno do reggaeton, a colombiana Karol G foi responsável pelo show do intervalo. Tão alto quanto o hino, só a clássica "Não quero dinheiro", de Tim Maia.

Durante o jogo, pulseiras brilhantes distribuídas aos torcedores protagonizaram um belo show de luzes, com ritmo da música e iluminação das pulseiras sincronizados.

Mas nada superou outro "hino" nacional: "Evidências", sucesso de Chitãozinho e Xororó, foi cantada por todo o estádio pelo segundo ano seguido. Durante o quarto período do jogo, o DJ colocou a música para tocar e, quando a partida voltou, os mais de 47 mil presentes ao jogo fizeram questão de terminar o refrão, à capela.