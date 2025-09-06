NFL: Chargers superam maioria dos Chiefs nas arquibancadas e dominam para vencer em São Paulo

A maré vermelha da torcida do Kansas City Chiefs não foi capaz de fazer frente ao Los Angeles Chargers. Nesta sexta-feira, na segunda partida da National Football League (NFL), a franquia da Califórnia conseguiu se impor sobre o ataque dos Chiefs para vencer por 27 a 21 e encerrar sequência de sete derrotas consecutivas para o rival.

Desde antes do jogo, a tendência nos arredores de Itaquera era de maioria dos Chiefs, mesmo com o mandante sendo a franquia de Los Angeles. Em campo, no entanto, os Chargers atuaram como se estivessem no SoFi Stadium, controlando as ações ofensivas e defensivas e se mantendo à frente do placar desde o primeiro quarto.

No duelo de quarterbacks, também foi Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, quem se sobressaiu. Com mais de 350 jardas passadas e terrestres, o jogador se sobressaiu sobre Patrick Mahomes, principal estrela do ataque criado pelo head coach Andy Reid.

COMO FOI CHARGERS X CHIEFS

A maioria dos torcedores no estádio eram do Kansas City Chiefs, mas foi o Los Angeles Chargers quem fez valer o mando de campo no início da partida. Depois de forçar um three-and-out, a franquia da Califórnia tomou as rédeas da partida e foi a primeira a chegar à endzone.

Justin Herbert liderou a campanha, com corridas e passes rápidos, e encontrou Quentin Johnston para o touchdown no início do primeiro quarto.

Antes disso, Xavier Worthy, wide-receiver dos Chiefs, se lesionou ainda primeira campanha, em lance que resultou de um fogo amigo de Travis Kelce. A perda do jogador diminui as opções de Patrick Mahomes no ataque dos Chiefs e, consequentemente, os lances de perigo da equipe. Ao final do primeiro, o quarterback teve menos.

Os Chiefs mostraram dificuldade em avançar no campo ofensivo. Quando chegou na redzone, já no segundo quarto, Andy Reid teve de se contentar com o field goal. Essa foi, aliás, a tônica da partida, para os dois lados até o intervalo: bola no Y, para pontuar ao menos três pontos. A vantagem dos Chargers permaneceu em sete pontos (13 a 6).

Após o show de Karol G, os Chiefs voltaram pro jogo. Dois punts, um para cada lado, e Mahomes começou a liderar o ataque ao nível daquele que levou à equipe às três últimas edições do Super Bowl. Em uma campanha, chegou a 141 jardas passadas e passou a liderar a franquia em jardas corridas.

Foi dos pés dele que os Chiefs anotaram seu primeiro touchdown da partida. O quarterback fez dois pump-fakes na jogada - lance em que finge que fará um passe para enganar a defesa - e correu para a endzone. Não chegou ao empate pelo erro de Harrisson Butker no ponto extra, mas deu esperanças a um time que não conseguiu se encontrar na primeira etapa.

A sequência do terceiro quarto começou com um sack Drue Tranquill sobre Justin Herbert, que deixou o Los Angeles em uma terceira longa. Os dois lances seguintes, no entanto, foram dois dos mais importantes para os Chargers partida.

Com um passe para 14 jardas, seguida por uma corrida de Omarion Hampton na quarta descida, os Chargers conseguiram manter o ataque em campo, em campanha que terminaria com o touchdown de Keenan Allen, para ampliar a vantagem para 20 a 12.

Mahomes respondeu na campanha seguinte e a partida virou um tiroteio. Depois de salvar o ataque ainda no meio de campo, com um passe para Juju Smith-Chuster - principal alvo na ausência de Worthy - e sem ter os pés plantados no chão, encontrou Travis Kelce, para 37 jardas. O tight-end tinha apenas uma recepção até então na partida,

Diferentemente de outras partidas na NFL, em temporada regular e playoffs, Herbert manteve a postura mesmo com os Chiefs se aproximando no placar. O quarterback não errou passes na campanha seguinte e encontrou novamente Quentin Johnston na endzone.

Atuação quase perfeita de Herbert, que poderia ser ignorada com os milagres de Mahomes na reta final. Atrás do placar, e em uma quarta descida, o quarterback encontrou Hollywood Brown, no fundo de campo, para um avanço de 47 jardas. A campanha, no entanto, foi parada pelos Chargers na redzone com um field goal.

E foi dos pés dele, novamente, em uma terceira descida, que Herbert mostrou a maturidade na liga para definir a vitória. Com pouco mais de dois minutos no relógio no último quarto, o quarterback teve agilidade para correr pela direita, com campo livre, e converter uma terceira para 13 jardas.

O lance definiu a partida e deu números finais. Herbert precisou apenas ajoelhar três vezes para selar o triunfo da franquia de Los Angeles.