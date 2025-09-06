Neymar dá camisa do Santos para presidente da NFL
Neymar aproveitou o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela NFL, na Neo Química Arena, para dar um presente a Roger Goodell, presidente da liga de futebol americano.
O meia-atacante entregou uma camisa autografada do Santos para o dirigente, que presenteou o brasileiro com uma blusa da NFL.
O craque do Peixe foi à Neo Química Arena acompanhado do norte-americano Odell Beckham Jr., astro do futebol americano. O atleta já havia se encontrado com Neymar no 0 a 0 entre Santos e Fluminense, no último domingo, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes do pontapé inicial de Chargers x Chiefs, Neymar cumprimentou Travis Kelce, jogador dos Chiefs, que também abraçou Odell Beckham Jr. à beira do campo.
O Los Angeles Charges venceu o Kansas City Chiefs por 27 a 21. Foi o segundo jogo de futebol americano da história a acontecer em solo brasileiro, o chamado "NFL São Paulo Game".