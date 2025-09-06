Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo
O Botafogo sofreu um desfalque para a sequência da temporada. Isso porque o atacante Nathan Fernandes sofreu fratura no antebraço em treino com a Seleção Brasileira sub-20.
O jogador foi desconvocado e vai passar por cirurgia neste sábado, sob o comando do departamento médico do Botafogo. O clube carioca não estipulou prazo para retorno aos gramados do atleta, que costuma ser de dois meses.
Com isso, o técnico Davide Ancelotti perde uma opção já pensando no confronto contra o Vasco, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.
O clássico acontece na próxima quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton. Santos.
Confira o comunicado oficial do Botafogo:
O atleta Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço direito durante um treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20. O atleta foi desconvocado e passará por cirurgia neste sábado, já sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.