Topo

Esporte

Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo

06/09/2025 15h52

O Botafogo sofreu um desfalque para a sequência da temporada. Isso porque o atacante Nathan Fernandes sofreu fratura no antebraço em treino com a Seleção Brasileira sub-20.

O jogador foi desconvocado e vai passar por cirurgia neste sábado, sob o comando do departamento médico do Botafogo. O clube carioca não estipulou prazo para retorno aos gramados do atleta, que costuma ser de dois meses.

Com isso, o técnico Davide Ancelotti perde uma opção já pensando no confronto contra o Vasco, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O clássico acontece na próxima quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton. Santos.

Confira o comunicado oficial do Botafogo:

O atleta Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço direito durante um treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20. O atleta foi desconvocado e passará por cirurgia neste sábado, já sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Fluminense renova contrato do atacante Riquelme

Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo

Vitinho comenta semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti

Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

Vasco busca destino para jogadores fora dos planos de Diniz

Corinthians folga antes de retomar preparação para jogo decisivo da Copa do Brasil

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada

Vitinho vê semelhanças entre Ancelotti e filho Davide, técnico do Botafogo