Naná, Victoria Barros e mais: como Bia Haddad aconselha nova geração do tênis brasileiro

Número 22 no ranking mundial, Beatriz Haddad Maia pode ajudar a nova geração do tênis feminino brasileiro, que conta com algumas jovens promessas em ascensão. Nomes como Nauhany Silva, Victoria Barros e Pietra Rivoli estão fazendo sucesso no cenário do esporte nacional e internacional.

A paulista de 29 anos, que está em casa para a disputa do SP Open, detalhou sua relação atual com Nauhany Silva, conhecida como Naná. A garota de apenas 15 anos já ganhou o Roland Garros Junior Series no ano passado e se tornou a tenista brasileira mais jovem a entrar no ranking mundial da WTA.

Bia Haddad revelou que já treinou com Naná em algumas ocasiões e tem uma relação próxima com a promessa brasileira, o que pode ajudá-la a manter os pés no chão. A tenista mais velha destacou que Nauhany demonstra muito potencial, mas ainda tem um longo caminho a trilhar pela frente.

"Eu e a Naná já treinamos algumas vezes [juntas]. Temos um contato próximo, o meu treinador e o dela são próximos também. A gente tem uma diferença bem grande de idade, mas ela é uma menina muito simples, muito fofa. Olho para a Naná e vem a palavra fofura na minha cabeça [risos]. Ela tem um sorriso muito bonito, é muito genuína. É muito bonito ver a história dela, o quanto ela vem trabalhando. Mas o caminho é longo. Eu também tinha uma certa expectativa em cima de mim na idade dela. Temos que tomar muito cuidado com o ambiente, com as redes sociais, têm as pessoas que acabam tendo acesso aos jogadores. Temos sempre que cuidar", afirmou Bia.

Nauhany Silva, conhecida como Naná (Foto: Divulgação/CBT)

"O mais importante é ela estar rodeada de bons profissionais. O pai dela eu também conheço, é uma pessoa muito querida. Para ela, acho que o principal é seguir trabalhando duro. Lembrando que o caminho é longo, que não é uma semana que vai definir a carreira, mas que ela siga sempre com a vontade de melhorar e sonhando. Se o sonho estiver no coração, tenho certeza que ela vai trabalhar para conquistar", prosseguiu.

Bia Haddad também citou o nome de outras jovens promessas do tênis brasileiro que costuma acompanhar, mas não é tão próxima - casos de Victoria Barros, Pietra Rivoli e Ana Cruz. Todas elas estarão, junto de Naná, na disputa da chave simples do SP Open, que se inicia neste sábado.

"Assim como ela, tem outras meninas também que às vezes não tenho tanto contato, mas acompanho também. A Victórinha [Barros], por exemplo, a Pietra [Rivoli], ontem bati [bola] com a Aninha [Cruz] também na [quadra] central no final ali do treino. Tento, de alguma forma, ter um contato mais próximo com elas. Que elas também aproveitem esse momento do tênis brasileiro, não só com jogos, mas com todas as oportunidades com esses torneios menores que estamos tendo. É um momento muito bom para elas e que elas sigam trabalhando. Acho que não tem outro caminho. Temos muitas meninas talentosas no mundo inteiro, então temos que lembrar que o caminho é duro, mas que se seguirem trabalhando, poderão figurar entre as melhores", disse.

Jovens promessas na disputa do SP Open

Assim como Beatriz Haddad Maia, as jovens Victória Barros, Nauhany Silva, Pietra Rivoli e Ana Cruz estarão representando o Brasil no SP Open. As duas primeiras receberam convites direto para a chave principal, enquanto as duas últimas brigarão por uma vaga através do qualifying.

"Eu lembro do quão duro é a gente criar um ambiente para ter uma formação e pessoas que possam inspirar as meninas, os meninos e os jovens. Que a gente possa ter o contato com as jogadoras que jogam hoje o circuito junto de crianças que sonham em estar jogando aqui e Grand Slams também. Eu tive a experiência de ter participado, do lado de fora, quando era jogado o challenger daqui masculino. Muitas vezes, vim aqui para o Villa-Lobos assistir ao torneio, então isso me marcou alguns anos atrás. E com certeza faz a diferença para me inspirar, estar aqui nessa cadeira e podendo jogar na quadra", comentou Bia.

O SP Open é uma oportunidade para as atletas atuarem diante do público brasileiro e, ainda, levarem o tênis para um público maior. Todos os ingressos para a quadra central da competição estão esgotados - um indício de que o esporte vem crescendo cada vez mais no país.

"Hoje, quem entra aqui e vai poder me assistir, [assistir] a Carol, a Lu [Stefani], também vai fazer a diferença na vidas dessas pessoas. O principal é ter a semana não como um objetivo somente individual e de ter um título dentro de casa, mas de lembrar que estamos deixando um legado e estamos formando uma história. Com certeza vamos ter boas memórias dessa semana. Primeiro evento sempre tem aquele friozinho a mais na barriga, tudo é novo, mas tenho certeza que tem tudo para ser uma semana muito especial", finalizou a tenista.

CHAVE DO QUALIFYING DO SP OPEN! Confira os confrontos que definem as últimas vagas para a chave principal! A primeira rodada acontece neste sábado. pic.twitter.com/ewTZX8VIIY ? SP Open (@spopenoficial) September 5, 2025

SP OPEN 2025

Com Bia Haddad Maia como principal atração, a cidade de São Paulo recebe o SP Open 2025 entre os dias 6 e 14 de setembro. A competição WTA 250 será disputada nas quadras duras do Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP).

A WTA voltou à capital paulista depois de 25 anos. Este será o primeiro evento da categoria a ser realizado no Brasil desde 2016. A última edição de nível WTA 250 foi realizada em Florianópolis (SC).

Ao todo, 32 atletas disputarão a chave de simples do SP Open. A lista de inscritas do torneio WTA 250 reúne sete brasileiras na chave principal (Bia Haddad, Carolina Meligeni, Luiza Fullana, Ana Candiotto, Laura Pigossi, Nauhany Silva e Victoria Barros), além de três no qualifying (Ana Cruz, Pietra Rivoli e Thaísa Pedretti).