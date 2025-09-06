Mr. Olympia Brasil inaugura nova categoria feminina na edição 2025
O Mr. Olympia Brasil Expo estreia a nova categoria fitmodel na edição 2025 do evento, que ocorre de 17 a 19 de outubro, em São Paulo, no Anhembi.
A fitmodel é uma categoria voltada para mulheres e valoriza quesitos como elegância, simetria corporal e volume muscular menor em relação à tradicional categoria bikini.
O que aconteceu
A fitmodel passa a ser a porta de entrada no fisiculturismo feminino. A categoria exige corpo em forma, glúteos firmes, abdômen definido e sem separações musculares evidentes. A proposta é premiar a atleta que combine base muscular com feminilidade.
A nova categoria passa a fazer parte do circuito profissional de fisiculturismo a partir de 2026. "São corpos com linhas mais suaves, menos curvas e menor muscularidade, mesmo sem tanto definição", explica Kleber Carammelo, juíz profissional do IFBB Pro, a federação internacional de fisiculturismo.
É uma categoria que começou esse ano. O shape das competidoras lembra o das primeiras atletas da bikini Kleber Carammelo, juíz da IFBB Pro
Maiara Rotta foi a primeira brasileira a se tornar profissional na categoria fitmodel. Maiara competiu no Arnold Sports Festival South America, realizado em abril, em São Paulo.
Maior evento de fisiculturismo e nutrição esportiva da América Latina, o Mr. Olympia Brasil Expo terá mais de 800 atletas competindo por 24 pro cards, que garantem vaga no circuito profissional da IFBB Pro League. Além da fitmodel, a competição de fisiculturismo do evento terá as categorias 212, classic physique, bikini, especial, women's physique, figure, bodybuilding, wellness e men's physique.
Além das competições de fisiculturismo, a feira também contará com mais de 60 mil expositores, 2 mil lojistas e um público estimado de 25 mil pessoas.
Mr. Olympia Brasil Expo 2025
Data: 17 a 19 de outubro
Local: Distrito do Anhembi
Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo (SP)
Horário: 10h às 20h (dias 17 e 18), 10h às 18h (dia 19)