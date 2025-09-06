Messi discute com jogador do Santos no intervalo de jogo da Argentina; veja

Lionel Messi e o volante Tomás Rincón, do Santos, se desentenderam durante o intervalo do jogo entre Argentina e Venezuela, disputado quinta-feira, no estádio Monumental de Núñez, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

O que aconteceu

A treta aconteceu após o apito final do primeiro tempo, no túnel que leva aos vestiários do estádio de Buenos Aires. O jogo estava 1 a 0 para a Argentina após o próprio camisa 10 inaugurar o placar.

Lionel Messi foi tirar satisfação com o jogador da Venezuela por algum lance de jogo, não especificado. Jogadores das duas seleções entraram na confusão, que só foi encerrada um minuto depois (veja abaixo).

Tenso momento al terminar el primer tiempo del Argentina vs Venezuela en donde Lionel Messi busca a Tomás Rincón.



Video cortesía de Esteban Stagno en Tik Tok. pic.twitter.com/M3oSpMNYA2 -- Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) September 5, 2025

Messi brilhou na vitória de 3 a 0 sobre a Venezuela com dois gols. O astro argentino se emocionou depois de fazer, provavelmente, seu último jogo oficial em seu país.

A Argentina de Messi fecha a sua participação nas eliminatórias na terça-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Equador em Guaiaquil. A seleção dos hermanos é líder disparada da tabela com 38 pontos, dez a mais que o Brasil, que soma 28.