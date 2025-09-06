Messi discute com jogador do Santos no intervalo de jogo da Argentina; veja

Topo

Lionel Messi, da Argentina, discute com Tomás Rincón, da Venezuela, no intervalo de jogo das eliminatórias - Reprodução/X @MarioSanchezVe
do UOL

Colaboração para o UOL

06/09/2025 10h41

Lionel Messi e o volante Tomás Rincón, do Santos, se desentenderam durante o intervalo do jogo entre Argentina e Venezuela, disputado quinta-feira, no estádio Monumental de Núñez, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

O que aconteceu

A treta aconteceu após o apito final do primeiro tempo, no túnel que leva aos vestiários do estádio de Buenos Aires. O jogo estava 1 a 0 para a Argentina após o próprio camisa 10 inaugurar o placar.

Lionel Messi foi tirar satisfação com o jogador da Venezuela por algum lance de jogo, não especificado. Jogadores das duas seleções entraram na confusão, que só foi encerrada um minuto depois (veja abaixo).

Messi brilhou na vitória de 3 a 0 sobre a Venezuela com dois gols. O astro argentino se emocionou depois de fazer, provavelmente, seu último jogo oficial em seu país.

A Argentina de Messi fecha a sua participação nas eliminatórias na terça-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Equador em Guaiaquil. A seleção dos hermanos é líder disparada da tabela com 38 pontos, dez a mais que o Brasil, que soma 28.

