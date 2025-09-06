Melhor do mundo, Rodri 'ignora' brasileiros e elege favoritos a sucedê-lo

O meio-campista espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, afirmou hoje que os jogadores do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé e Vitinha, campeões europeus, "merecem" sucedê-lo na premiação individual.

O que aconteceu

Rodri declarou que torce pelos companheiros da seleção espanhola Lamine Yamal e Pedri. Os dois foram campeões espanhóis, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, pelo Barcelona na temporada passada, além de conquistarem a Eurocopa com a Espanha.

Nove jogadores do Paris Saint-Germain, que conquistaram a histórica 'quádrupla coroa" (Liga dos Campeões, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa), estão entre os 30 indicados à Bola de Ouro, cujo vencedor será anunciado em Paris no dia 22 de setembro.

Apenas dois brasileiros estão na lista final da revista France Football: Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid. O goleiro Alisson, do Liverpool, concorre na categoria de melhor goleiro.

Além de Dembélé e Vitinha, apontados por Rodri, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz e Gianluigi Donnarumma são os outros candidatos que defenderam o PSG na última temporada. O goleiro italiano foi contratado pelo Manchester City.

Por simpatia, eu adoraria que o vencedor fosse Lamine (Yamal) ou Pedri, mas se basearmos no mérito esportivo e no desempenho da temporada, Ousmane (Dembélé) ou Vitinha merecem.