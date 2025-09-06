Meia galês marca em novo time no México e 'confirma' maldição

O meio-campista Aaron Ramsey, reforço do Pumas (MEX) para o segundo semestre, marcou no segundo jogo pelo novo time, no último domingo (31). As notícias durante a semana mostraram que a 'maldição de Ramsey' segue viva.

O que aconteceu

Desde os tempos de Arsenal, Ramsey é associado a uma maldição - ele faz gols antes da morte de pessoas muito famosas. O meio-campista galês marcou em 2011 antes da morte de Osama Bin Laden, e em 2012 antes das mortes de Steve Jobs e de Whitney Houston, por exemplo.

A 'vítima' da vez teria sido o estilista italiano Giorgio Armani. Ele morreu na última quinta (4), semana em que Ramsey voltou a balançar as redes em jogos oficiais após dois anos - o último tento foi pelo Cardiff City, em 2023.

Ramsey defendeu o Arsenal por onze temporadas (entre 2008/09 e 2018/19), e também jogou por Juventus (ITA), Rangers (ESC) e Cardiff City (GAL) antes de desembarcar no México.

O atleta tem outras mortes associadas a seus gols durante a carreira, como as de Paul Walker (2013) e David Bowie (2016). No entanto, Ramsey soma mais de 100 gols na carreira e nem todos são associados a mortes de celebridades.