Max Verstappen conquista a pole position para o GP da Itália de Fórmula 1; Bortoleto larga em oitavo

06/09/2025 12h19

O grid para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 está definido. Em Monza, Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position, com o tempo de 1min18s792. É a quinta vez que ele larga na frente nesta temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, teve grande desempenho e largará na oitava posição.

Na segunda posição terminou o Lando Norris (McLaren), que teve o melhor tempo dos treinos livres. Seu companheiro Oscar Piastri, também da McLaren, fechou o pódio na largada.

O Grande Prêmio da Itália será neste domingo, a partir das 10h (de Brasília), em Monza.

Russell x Norris no Q1

O Q1 foi marcado pela disputa pelo melhor tempo entre George Russell e Lando Norris. O piloto da Mercedes começou melhor, com 1min19s414. O brasileiro Gabriel Bortoleto também teve ótimo desempenho e terminou na sétima posição, cravando 1min19s688. Os eliminados nesta primeira sessão foram Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls).

Bortoleto no Q2

Gabriel Bortoleto foi um dos destaques do Q2. O brasileiro manteve a sexta posição e não correu riscos de perder a vaga, garantindo presença no Q3. Na briga pela ponta, George Russell competiu com Max Verstappen e terminou em primeiro lugar, com o tempo de 1min19s140. Os eliminados no Q2 foram Oliver Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber), Carlos Sainz Jr. (Williams), Alexander Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas).

Verstappen confirma a pole

A última parte da classificatória continuou com Max Verstappen inalcançável. O holandês fez o tempo de 1min18s792 no começo da prova e garantiu mais uma pole position na temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto melhorou o tempo em relação ao Q1 e ao Q2, cravando 1min19s390.

Veja o grid completo para o GP da Itália de Fórmula 1:

  1. Max Verstappen (Red Bull)

  2. Lando Norris (McLaren)

  3. Oscar Piastri (McLaren)

  4. Charles Leclerc (Ferrari)

  5. Lewis Hamilton (Ferrari)

  6. George Russell (Mercedes)

  7. Kimi Antonelli (Mercedes)

  8. Gabriel Bortoleto (Sauber)

  9. Fernando Alonso (Aston Martin)

  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

  11. Oliver Bearman (Haas)

  12. Nico Hulkenberg (Sauber)

  13. Carlos Sainz Jr. (Williams)

  14. Alexander Albon (Williams)

  15. Esteban Ocon (Haas)

  16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

  17. Lance Stroll (Aston Martin)

  18. Franco Colapinto (Alpine)

  19. Pierre Gasly (Alpine)

  20. Liam Lawson (Racing Bulls).

