Ruffy sofre com estratégia de Saint-Denis e perde a primeira no UFC
Chegou ao fim a invencibilidade de Maurício Ruffy no Ultimate. Vindo de três vitórias consecutivas desde sua estreia na liga, o peso-leve (70 kg) brasileiro encontrou dificuldades para lidar com a estratégia montada por Benoit Saint Denis e acabou finalizado pelo atleta da casa no 'co-main event' do UFC Paris, neste sábado (6).
Dono de um estilo solto e inovador no striking, Ruffy teve seu jogo praticamente anulado pelo francês, que entrou no octógono disposto a controlar o atleta da equipe 'Fighting Nerds' na luta agarrada - uma tática surpreendente, tendo em conta que o próprio 'BDS' também é mais adepto à trocação. Com o resultado negativo, seu primeiro no UFC, o peso-leve perde a chance de entrar no ranking top 15 da categoria e volta alguns degraus.
A luta
O francês começou com tudo no combate. Com a estratégia de buscar a luta agarrada, Saint Denis surpreendeu o brasileiro e dominou as ações no primeiro round, sufocando o atleta da 'Fighting Nerds' com um jogo de quedas e jiu-jitsu afiado.
Ruffy voltou melhor para a segunda etapa. Na trocação, o brasileiro conseguiu encontrar a distância e acertar seus primeiros golpes contundentes na luta. Porém, na metade do round, Saint Denis continuou pressionando o atleta da Fighting Nerds na grade e levou novamente o duelo para o solo, onde o francês pegou as costas e encaixou um mata-leão indefensável.
Confira os resultados do UFC Paris:
Benoit Saint Denis venceu Mauricio Ruffy por finalização;
Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute;
Mason Jones venceu Bolaji Oki por nocaute técnico;
Axel Sola venceu Rhys McKee por nocaute técnico;
William Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime dos juízes;
Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;
Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.
