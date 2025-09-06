Topo

Esporte

Ruffy sofre com estratégia de Saint-Denis e perde a primeira no UFC

Benoit Saint-Denis finalizou Maurício Ruffy no UFC Paris - Reprodução/Instagram
Benoit Saint-Denis finalizou Maurício Ruffy no UFC Paris Imagem: Reprodução/Instagram

06/09/2025 18h33

Chegou ao fim a invencibilidade de Maurício Ruffy no Ultimate. Vindo de três vitórias consecutivas desde sua estreia na liga, o peso-leve (70 kg) brasileiro encontrou dificuldades para lidar com a estratégia montada por Benoit Saint Denis e acabou finalizado pelo atleta da casa no 'co-main event' do UFC Paris, neste sábado (6).

Dono de um estilo solto e inovador no striking, Ruffy teve seu jogo praticamente anulado pelo francês, que entrou no octógono disposto a controlar o atleta da equipe 'Fighting Nerds' na luta agarrada - uma tática surpreendente, tendo em conta que o próprio 'BDS' também é mais adepto à trocação. Com o resultado negativo, seu primeiro no UFC, o peso-leve perde a chance de entrar no ranking top 15 da categoria e volta alguns degraus.

Relacionadas

UFC: Kauê Fernandes detona pernas do rival e o deixa de cadeira de rodas

UFC: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

Evento do UFC na Casa Branca é planejado para junho de 2026, diz site

A luta

O francês começou com tudo no combate. Com a estratégia de buscar a luta agarrada, Saint Denis surpreendeu o brasileiro e dominou as ações no primeiro round, sufocando o atleta da 'Fighting Nerds' com um jogo de quedas e jiu-jitsu afiado.

Ruffy voltou melhor para a segunda etapa. Na trocação, o brasileiro conseguiu encontrar a distância e acertar seus primeiros golpes contundentes na luta. Porém, na metade do round, Saint Denis continuou pressionando o atleta da Fighting Nerds na grade e levou novamente o duelo para o solo, onde o francês pegou as costas e encaixou um mata-leão indefensável.

Confira os resultados do UFC Paris:

Benoit Saint Denis venceu Mauricio Ruffy por finalização;
Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute;
Mason Jones venceu Bolaji Oki por nocaute técnico;
Axel Sola venceu Rhys McKee por nocaute técnico;
William Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime dos juízes;
Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por nocaute técnico;
Ante Delija venceu Marcin Tybura por nocaute;
Kauê Fernandes venceu Harry Hardwick por nocaute técnico;
Sam Patterson venceu Trey Waters por nocaute técnico;
Robert Bryczek venceu Brad Tavares por nocaute técnico;
Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por nocaute técnico;
Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Sabalenka faz final sólida, supera Anisimova e conquista o bi no US Open

Ruffy sofre com estratégia de Saint-Denis e perde a primeira no UFC

Com Andreas, Seleção se reapresenta e inicia preparação para visitar a Bolívia

Com um a menos, Athletico-PR vence o Botafogo-SP no fim e cola no G4 da Série B

UFC Paris: Algoz de Magomed Ankalaev é nocauteado e anuncia aposentadoria

São Paulo vence nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelo Paulistão

Vitinho destaca semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti: "O lado do ser humano é importante'

São Paulo abre venda de ingressos para decisão contra LDU

Melhor do mundo, Rodri 'ignora' brasileiros e elege favoritos a sucedê-lo

Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem Ferroviária pelo Paulista

SP Open terá duelo brasileiro na 1ª rodada; Bia Haddad terá adversária do qualifying