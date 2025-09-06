Mariana Becker adia clima de despedida e avalia futuro: F1, viagens e motos

Desde criança, Mariana Becker nunca foi de fazer planos a longo prazo, só os que envolviam roteiros de viagens. Mas reviravoltas da vida fazem a repórter se deparar com uma encruzilhada diante de seu futuro enquanto completa três décadas de carreira.

A jornalista gaúcha cobre Fórmula 1 desde que o heptacampeão Lewis Hamilton fez a sua estreia, em 2007. Mas a continuidade do trabalho acompanhando a categoria virou uma incógnita com a volta das transmissões à Globo, sua ex-empresa, a partir de 2026, após cinco anos na Band.

Ao UOL, Mariana Becker contou que ainda não trata a atual temporada como um adeus da elite do automobilismo por ainda não saber qual será seu próximo passo. Ela vê quatro caminhos diferentes no horizonte, entre eles seguir próxima à F1, mas também explora outras possibilidades que podem envolver até motos ou mesmo uma saída da TV.

Ainda não estou encarando como despedida porque eu não sei [se será], sempre espero até ser oficial. Ainda não sei exatamente que caminhos que eu vou trilhar. Estou olhando e andando devagarinho, conversando e vendo o que que seria melhor pra mim.

Mariana Becker, ao UOL

Sem clima de despedida

Mariana Becker, repórter de Fórmula 1 da Bandeirantes Imagem: Reprodução/Instagram

Mariana ressaltou que não encara sua situação atual como um drama e que consegue controlar os sentimentos. Caso seja de fato a sua última cobertura da F1, disse que encerrará a parceria com serenidade.

Afinal, são anos e anos viajando o globo pelas etapas e prestigiando in loco o desenrolar das histórias da categoria. Embora ainda não seja um epílogo, Mariana admitiu que já vem se preparando para não voltar tão cedo a alguns de seus lugares preferidos no circuito.

"Estou nessa fase de refletir bastante, mas com uma certa tranquilidade. Não estou desesperada. O tempo me fez ficar mais tranquila em relação a isso, mas eu confesso que nos GPs que tenho mais carinho... Por exemplo, Spa e Suzuka, fiz do mesmo jeito que eu faço sempre, mas em alguns lugares eu dava uma paradinha maior, sabe, para olhar. Pensava 'deixa eu parar e olhar isso aqui' porque não sei se eu vou voltar e olhar de novo, sabe?"

Não é dramático, porque eu já fiz bastante. Então, não me dá um desespero. Eu vivi e estou vivendo a F1 muito intensamente e há muito tempo. Eu gosto. Se continuar mais por um tempo, vou continuar curtindo, mas se não continuar eu não vou sair com aquela sensação de que não aproveitei tudo o que eu queria.

Mariana Becker

Estradas pela frente

São quatro caminhos pela frente. Eles podem ter ou não ter relação com televisão e há a chance de "envolver motos" ou mudar completamente de área. Mas todos convergem em um ponto: Mariana quer seguir contanto histórias.

Mariana Becker completa 30 anos de carreira em 2025 Imagem: Reprodução/Instagram/oficialmarianabecker

Eu sei que vocês querem saber se eu vou para a Globo (risos). Eu não posso dizer porque eu não sei Mariana Becker

"O que posso dizer é que tenho três caminhos bem claros para mim. Estou vendo em qual consigo fazer melhor o meu trabalho, e eles também estão me dizendo o que querem de mim. E aí ainda tem essa quarta via mirabolante que pode ser que eu faça uma outra coisa totalmente diferente. Não posso dizer com quem estou conversando nem quais são os padrões da conversa. Esse quarto caminho é audiovisual também. E pode envolver moto..."

Mariana contou que uma dessas alternativas, que surgiu em consulta recente, não tem nada a ver com jornalismo esportivo. "Tem a ver com imagem e com viagem, mas eu pensei: 'Gente, nem tinha me dado conta que eu podia fazer isso'. Então, tenho essas outras coisas", acrescentou.

Única ressalva

Apesar da sensatez sobre o que o futuro lhe reserva, Mariana abriu o coração e revelou o único incômodo que a atormentaria caso sua jornada com a Fórmula 1 termine nesta temporada. Depois de sete anos sem um piloto brasileiro, desde a saída de Felipe Massa, o país está novamente representado na categoria com Gabriel Bortoleto. "E o guri é bom", enfatizou.

A única questão que realmente pega é que foram anos que eu cobri sem ter brasileiro, agora tem, e o guri é bom. Então, eu queria poder fica um pouquinho mais ali para ver, mas se não puder, tudo bem. Conheço ele desde a Fórmula 4 e fui acompanhando. Quero ver o guri, como lida com as coisas. Todo o amadurecimento e as mudanças que eu vi de vários pilotos agora eu iria ver com um do meu país

Mariana Becker

Mariana Becker entrevistando Gabriel Bortoleto na temporada de 2025 da F1 Imagem: Reprodução/Instagram/oficialmarianabecker

"Essas outras possibilidades existem, mas claro que o meu coração imediatista, de quem nunca fez planos a longo prazo, pensa só em querer ver agora o ano que vem. Querer ver como é que o Gabriel vai, com que cara vai ficar essa F1 toda diferente. Se não der, eu espero que eu ainda possa continuar contando história", completou.

Enquanto traça os próximos passos, Mariana segue na cobertura da F1 na Band. Ela tem nove GPs até definir se esta será ou não a sua temporada de despedida da categoria.