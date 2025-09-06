Marcela Grippe é campeã da Copa Ouro no Clube Hípico de Santo Amaro

Na Copa Ouro Fazenda Vista Verde, principal atração do 90° aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, Marcela Amorim Grippe, de 28 anos, se sagrou campeã montando na JCR Cornet Leika, de oito anos.

"É minha primeira Copa Ouro com conjunto com essa égua, que é bem jovem e vem prometendo aí um futuro brilhante. Estrear assim, não tem palavras. Estou com ela desde nova, desde os quatro anos de idade. No tempo dela, ela está entregando para a gente o que ela sempre foi mostrando desde nova", disse a brasiliense.

Oxxer Midia Ricardo Pasqualine

A disputa contou com 62 conjuntos, somente oito formados por mulheres. Porém, o pódio foi inteiro feminino. Isadora Pastores Resende Vilela foi vice montando Copa Hector D'Ecaussiner e, em terceiro lugar, Camila Ney Messias montando Namira das Umburanas fechou o top-3.

Com premiação total de R$ 608 mil, a comemoração dos 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro conta com 37 provas disputadas em três pistas. Neste sábado, às 18h (de Brasília), acontece a principal disputa da competição, o GP Internacional Dierberger.

Top-6 da Copa Ouro Fazenda Vista Verde

Campeã Marcela Amorim Grippe / JCR Cornet Leika (IA) - FPH - 0/44s62

Vice Isadora Pastore Resende Vilela / Copa Hector D?Ecaussines - FPH - 0/45s92

3º Camila Ney Messias / Namira das Umburanas - FPH - 0/47s61

4º Leandro Teixeira Techera / Don Casmurro JMen (IA) - FPH - 0/49s92

5º Paulo Gil Muniz Rodrigues / CHJR Clight (IA) - FHMG - 4/42s27

6º 3º Sgto Jorge Passamani / JLP Stud PB Lady Scarlett Jme - FEC - 4/42s73