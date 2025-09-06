Topo

Esporte

Maranhão vence o ASA e garante acesso à Série C após 19 anos

06/09/2025 20h10

O Maranhão está na Série C do Campeonato Brasileiro! Neste sábado, a equipe venceu o ASA por 3 a 0, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Os gols do triunfo foram marcados por Ryan (duas vezes) e Keven.

Desta maneira, a equipe da cidade de São Luiz conquistou o acesso à terceira divisão após 19 anos, além de avançar às semifinais da Série D.

Na próxima fase, o Maranhão terá pela frente o vencedor do confronto entre Santa Cruz e América-RN. No jogo de ida, o Tricolor do Arruda levou a melhor por 1 a 0 e agora precisa apenas de um empate para garantir a classificação. A decisão acontece neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena das Dunas.

Veja como foi ASA x Maranhão

O Maranhão encaminhou sua vitória ainda no primeiro tempo: Ryan abriu o placar aos 13 minutos e, aos 29, Keven ampliou a vantagem. Na etapa final, Ryan voltou a marcar, fechando o placar e garantindo a classificação da equipe.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Sampaoli conhece e comanda treino do Atlético na Arena MRV

Maranhão vence o ASA e garante acesso à Série C após 19 anos

Criciúma x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

América-MG x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Avaí x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Lituânia x Holanda: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Ancelotti faz 'mistério' sobre escalação do Brasil para despedida na Bolívia das Eliminatórias

Caio Borralho perde para Nassourdine Imavov e se afasta do title shot

Inter de Limeira vence o Goiatuba e garante acesso à Série C depois de 22 anos

Bahia goleia Confiança e se sagra pentacampeão da Copa do Nordeste

Aos 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo soma bons números por Portugal em 2025; confira