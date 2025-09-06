Topo

Esporte

"Maestro" do Corinthians, Garro busca encerrar seca na era Dorival

06/09/2025 05h00

Apesar de ser fundamental para o equema tático do Corinthians, Rodrigo Garros convive com período de seca de gols nesta temporada. O argentino, que veste a camisa oito do Timão, não balançou as redes sob o comando de Dorival, tendo marcado pela última vez na semifinal do Paulistão, contra o Santos, no dia 9 de março, na Neo Química Arena.

Na ocasião o meio-campista iniciou como titular e marcou um golaço na etapa final que selou a vitória por 2 a 1 sobre o Peixe e a vaga do Timão na final do Estadual. Na final, o Corinthians derrotou o Palmeiras e sagrou-se campeão.

Após isso, Rodrigo Garro entrou em campo em 17 partidas e não marcou um gol sequer. Durante o período, porém, o meio-campista deu três assistências, contra: Barcelona de Guaiaquil, Palmeiras e Vasco.

No toltal, os números de Garro nesta temporada consistem em apenas um tento gol e quatro passes para gol, em 25 duelos disputados.

Na temporada passada, em comparação, o argentino participou de 62 jogos, indo às redes em 13 oportunidades e distribuído 16 assistências, isto é, 29 participações em gols.

O próximo compromisso do Corinthians, de Garro, é o duelo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR. A bola rola na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Alvinegro Paulista, com gol de Gui Negão, beteu o Furacão, na Ligga Arena, por 1 a 0.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Mariana Becker adia clima de despedida e avalia futuro: F1, viagens e motos

NFL em SP tem cães farejadores, ambulantes 'barrados' e tapete vermelho

Palmeiras: Quem são as joias que bateram o Real Madrid e encantaram Marcelo

De 3 meses a 3 semanas: Yuri Alberto surpreende e vira opção para decisão

Ex-presidente da CBTM tem procuração que dá acesso aos cofres da entidade

Suspenso contra a Bolívia, Casemiro é a bússola de Ancelotti na seleção

Dupla ganha sobrevida no Fla após propostas recusadas e caso Bruno Henrique

'Russos' dão resposta na seleção e justificam olhar de Ancelotti

São Paulo vê necessidade de Crespo, mas 9 só chega em 'oportunidade rara'

Com ataque deslanchando, Ancelotti prioriza defesa por 'baliza zero'

Estêvão ganha música e conquista torcedores no Chelsea: 'Patamar de Hazard'