"Maestro" do Corinthians, Garro busca encerrar seca na era Dorival

Apesar de ser fundamental para o equema tático do Corinthians, Rodrigo Garros convive com período de seca de gols nesta temporada. O argentino, que veste a camisa oito do Timão, não balançou as redes sob o comando de Dorival, tendo marcado pela última vez na semifinal do Paulistão, contra o Santos, no dia 9 de março, na Neo Química Arena.

Na ocasião o meio-campista iniciou como titular e marcou um golaço na etapa final que selou a vitória por 2 a 1 sobre o Peixe e a vaga do Timão na final do Estadual. Na final, o Corinthians derrotou o Palmeiras e sagrou-se campeão.

Após isso, Rodrigo Garro entrou em campo em 17 partidas e não marcou um gol sequer. Durante o período, porém, o meio-campista deu três assistências, contra: Barcelona de Guaiaquil, Palmeiras e Vasco.

No toltal, os números de Garro nesta temporada consistem em apenas um tento gol e quatro passes para gol, em 25 duelos disputados.

Chegou a sexta-feira e novamente o Timão esteve no gramado do CT Dr. Joaquim Grava para realizar o treino do dia! ?? Foco total na partida decisiva da Copa do Brasil! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/QPDhvqfZ1R ? Corinthians (@Corinthians) September 5, 2025

Na temporada passada, em comparação, o argentino participou de 62 jogos, indo às redes em 13 oportunidades e distribuído 16 assistências, isto é, 29 participações em gols.

O próximo compromisso do Corinthians, de Garro, é o duelo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR. A bola rola na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Alvinegro Paulista, com gol de Gui Negão, beteu o Furacão, na Ligga Arena, por 1 a 0.