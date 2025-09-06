São Paulo: Luciano triplica assistências em relação a 2024 e busca recorde

Luciano vive uma temporada de destaque como garçom no São Paulo. Em 2025, o atacante já soma seis assistências, número que representa o triplo em relação ao registrado em 2024, quando distribuiu apenas duas durante todo o ano.

O desempenho ganha ainda mais relevância pelo fato de a temporada atual ainda não ter terminado. Assim, o camisa 10 tem grandes chances de alcançar sua melhor marca em passes para gol na carreira.

Até aqui, os anos mais produtivos nesse quesito foram 2020, com sete assistências, e 2023, quando chegou a oito, seu recorde até o momento.

A evolução de Luciano se torna ainda mais importante diante da ausência de André Silva, artilheiro e principal nome ofensivo do Tricolor em 2025, que está fora do restante da temporada por lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento do cruzado anterior.

Com André fora, Luciano ganha protagonismo para conduzir o ataque e se tornar peça central nos momentos decisivos da equipe, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Além do aspecto individual, a fase criativa de Luciano é fundamental para manter o poderio ofensivo do São Paulo em uma temporada decisiva.

O atacante é considerado titular absoluto no esquema de Hernán Crespo e deve estar em campo no próximo domingo (14/09), contra o Botafogo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, duelo que antecede a ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra a LDU, em Quito.