Mahomes e noivo de Taylor são anulados, e Chargers vencem Chiefs no Brasil

Os Chiefs, de Patrick Mahomes e Travis Kelce (noivo de Taylor Swift), não viveram uma noite feliz na Neo Química Arena: a equipe de Kansas City sofreu com um Quentin Johnston infernal e viu o Los Angeles Chargers vencer por 27 a 21, em duelo que marcou a estreia das equipes na temporada regular da NFL. O wide receiver brilhou com dois touchdowns e liderou o time comandado por Jim Harbaugh.

O jogo foi o 2º da história da famosa liga de futebol americano no Brasil: no ano passado, os Eagles venceram os Packers em duelo frenético em Itaquera — outras partidas do torneio já haviam sido levadas para fora dos EUA, mas ocorreram na Europa, na Ásia e em outros países da América do Norte.

A vitória, aliás, pode servir como amuleto à equipe de Los Angeles até o fim da temporada. O motivo? Meses depois de baterem os Packers na Neo Química Arena, os Eagles ganharam o Super Bowl pela segunda vez na história.

Taylor "some", e dupla latina agita Itaquera

Karol G se apresentou no intervalo de Chargers x Chiefs, jogo da NFL Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Noiva de Travis Kelce, dos Chiefs, Taylor Swift não foi vista nos camarotes da Neo Química Arena. A cantora, que marcou presença em mais de metade dos jogos do futuro marido desde o início do relacionamento, acabou decepcionando parte dos fãs, que esperavam a artista em Itaquera desde que o embate foi oficializado no Brasil.

Por outro lado, Ana Castela e Karol G levantaram as arquibancadas com show de latinidade. A brasileira foi a responsável por cantar o hino nacional antes de a bola voar, enquanto a colombiana entoou "Si Antes te Hubiera Conocido" e "Papasito", alguns de seus hits, no intervalo.

Como foi o jogo

O primeiro quarto começou com más notícias para os Chiefs: além de Xavier Worthy se machucar durante um ataque, o time de Kansas City viu o adversário cravar um touchdown com Quentin Johnston — Cameron Dicker converteu o extra point: 7 a 0.

Quentin Johnston, dos Chargers, comemora seu touchdown durante partida contra os Chiefs Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

No segundo quarto, Cameron Dicker chegou a ampliar a vantagem para o elenco de Los Angeles com um field goal, mas Harrison Butker respondeu na mesma moeda: os kickers capricharam nas cobranças a 39 a 35 jardas de distância do Y, respectivamente, e o duelo ficou em 10 a 3.

Depois de um novo field goal de Cameron Dicker, Patrick Mahomes, enfim, apareceu no fim do 1º tempo e recolocou os Chiefs no jogo. O quarterback lançou mais dez jardas e deixou Harrison Butker em condição de diminuir o prejuízo. Deu certo: o kicker converteu um chute de 59 jardas e deixou o marcador em 13 a 6.

Patrick Mahomes em ação durante Chargers x Chiefs, jogo da NFL em Itaquera Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Patrick Mahomes voltou a dar seu show particular no começo do terceiro quarto. Após um soco de Teair Tart em Travis Kelce que caracterizou falta, o astro escapou pela direita na primeira descida de sua equipe e avançou livre até a endzone — Harrison Butker, no entanto, não repetiu o bom desempenho anterior e errou o extra point: 13 a 12.

Os Chargers voltaram a ampliar a vantagem no placar com um touchdown de Keenan Allen, mas Travis Kelce deu o troco. Enquanto o time de Los Angeles converteu o extra point, os Chiefs tentaram, em vão, uma conversão de dois pontos. Resultado? O placar ficou em 20 a 18 para os californianos.

A vitória azul e amarela foi encaminhada novamente com touchdown de Quentin Johnston. O wide receiver brilhou, mais uma vez, em lançamento de Justin Herbert e fez explodir a minoria dos presentes na Neo Química Arena. O extra point, para variar, foi convertido e gerou o 27 a 18. Os Chiefs ainda diminuíram, mas não saíram do 27 a 21.