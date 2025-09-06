Los Angeles Chargers batem Kansas City Chiefs no NFL São Paulo Game 2025

Topo

06/09/2025 00h16

O Los Angeles Charges venceu o Kansas City Chiefs nesta sexta-feira, por 27 a 21, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela primeira rodada da temporada regular da NFL. Foi o segundo jogo de futebol americano da história a acontecer em solo brasileiro, o chamado "NFL São Paulo Game".

Antes da partida, os hinos dos EUA e do Brasil foram executados, com performance do saxofonista Kamasi Washington e da cantora Ana Castela, respectivamente. Já o show do intervalo contou com a apresentação da cantora Karol G.

O duelo em São Paulo contou com algumas presenças ilustres, entre elas Neymar, jogador do Santos, os rappers Don Toliver e Veigh, a skatista Raissa Leal, a banda Green Day e Luciano Huck.

O jogo

O primeiro touchdown do jogo foi marcado pelo Los Angeles Chargers, com Quentin Johnston agarrando a bola na endzone após lançamento de Justin Herbert. Além dos seis pontos pelo feito, converteu o ponto extra com o fieldgoal e abriu sete pontos de vantagem. O primeiro quarto terminou 7 a 0 para os Chargers.

No início do segundo período, os Chargers foram ao ataque e aumentaram a vantagem para 10 a 0. A uma distância de 39 jardas, o kicker Cameron Dicker acertou o Y e anotou mais três pontos.

O Kansas City Chiefs diminuiu a desvantagem no placar com Butker. O kicker acertou a bola entre o Y e garantiu os primeiros três pontos do Chiefs no jogo.

Ainda no segundo quarto, Camaron Dicker converteu mais um fieldgoal. Anotando, assim, o 13º ponto dos Chargers no jogo. Porém, com o relógio quase zerado, Butker converteu um field goal de 59 jardas e descontou para os Chiefs, terminando o segundo período com 13 a 6 no placar.

Os Chiefs reagiram na volta do intervalo e anotaram o primeiro touchdown do time, na oportunidade de empatar a partida com o ponto extra, Butker errou o Y e manteve os Chargers à frente no placar.

Antes do último quarto, Allen invadiu a endzone e garantiu mais um touchdown para os Charegers. Em seguida, Dicker converteu o ponto extra com o fieldgoal e garantiu os sete pontos, deixando 20 a 12 para os Chargers.

O quarto período começou com touchdown de Travis Kelce para os Chiefs. Na tentativa de conquistar mais dois pontos e igualar o marcador, foram interceptados e permaneceram com 18 pontos. Porém, os Chargers aumentaram ainda mais a vantagem após touchdown de Quentin Johnston e conversão de mais um ponto extra com fieldgoal de Dicker.

Antes do fim da partida, os Chiefs converteram um fieldgoal no chute de Butker, diminuindo a desvantagem em três pontos, mas não foram capazes de evitar o revés.

