Lituânia x Holanda: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

06/09/2025 20h00

A Holanda vai em busca de mais uma vitória no grupo G das Eliminatórias Europeias neste domingo. A Laranja Mecânica viaja para encarar a Lituânia, às 13h (de Brasília), em Kaunas.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do SporTV e Disney +.

Como chegam os times?

A Holanda chega como líder do Grupo G, tendo um jogo a menos que Finlândia e Polônia, que ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente. No último jogo, os holandeses empataram em 1 a 1 com a Polônia.

Já os lituanos figura na quarta colocação do grupo, somando apenas três pontos e buscando sua primeira vitória nas Eliminatórias Europeias.

Posições na tabela

Lituânia - 3 pontos em 4 jogos - 4º lugar do grupo G

Holanda - 7 pontos em 3 jogos - 1º lugar do grupo G

Prováveis escalações

Lituânia: Gertmonas; Upstas, Kazukolovas, Girdvainis e Tutyskinas; Gineitis, Vorobjovas Dolznikov, Antanavicius e Golubickas; Paulauskas

Técnico: Edgaras Jankauskas

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders e Simons; Depay e Gakpo

Técnico: Ronald Koeman

Próximo jogo Holanda

Malta x Holanda | Eliminatórias

Data e horário: 09 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local:

Próximo jogo Lituânia

Finlândia x Lituânia | Eliminatórias

Data e horário: 09 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local:

FICHA TÉCNICA

LITUÂNIA X HOLANDA

Local: Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas (Lituânia)

Data: 07 de setembro de 2025 (Domingo)

Horário: 13h00 (de Brasília)

Arbitragem: Elchin Masiyev (AZE)

Assistentes: Elshad Abdullayev (AZE) e Parvin Talibov (AZE)

VAR: Benoît Millot (FRA)

