Lituânia x Holanda: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
A Holanda vai em busca de mais uma vitória no grupo G das Eliminatórias Europeias neste domingo. A Laranja Mecânica viaja para encarar a Lituânia, às 13h (de Brasília), em Kaunas.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do SporTV e Disney +.
Como chegam os times?
A Holanda chega como líder do Grupo G, tendo um jogo a menos que Finlândia e Polônia, que ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente. No último jogo, os holandeses empataram em 1 a 1 com a Polônia.
Já os lituanos figura na quarta colocação do grupo, somando apenas três pontos e buscando sua primeira vitória nas Eliminatórias Europeias.
Posições na tabela
Lituânia - 3 pontos em 4 jogos - 4º lugar do grupo G
Holanda - 7 pontos em 3 jogos - 1º lugar do grupo G
Prováveis escalações
Lituânia: Gertmonas; Upstas, Kazukolovas, Girdvainis e Tutyskinas; Gineitis, Vorobjovas Dolznikov, Antanavicius e Golubickas; Paulauskas
Técnico: Edgaras Jankauskas
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders e Simons; Depay e Gakpo
Técnico: Ronald Koeman
Próximo jogo Holanda
Malta x Holanda | Eliminatórias
Data e horário: 09 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local:
Próximo jogo Lituânia
Finlândia x Lituânia | Eliminatórias
Data e horário: 09 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local:
FICHA TÉCNICA
LITUÂNIA X HOLANDA
Local: Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas (Lituânia)
Data: 07 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 13h00 (de Brasília)
Arbitragem: Elchin Masiyev (AZE)
Assistentes: Elshad Abdullayev (AZE) e Parvin Talibov (AZE)
VAR: Benoît Millot (FRA)