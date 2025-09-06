Topo

Lesões de Dembélé e Doué provocam atrito entre seleção francesa e PSG antes da Champions

Depois de perder o técnico Luis Enrique, que será submetido a cirurgia depois de fraturar a clavícula em um grave acidente de bicicleta na sexta-feira, o Paris Saint-Germain também deverá ficar desfalcado, nas próximas semanas, de duas de suas principais estrelas: Doué e Dembélé.

O retorno de seus atletas em decorrência de lesões irritou os dirigentes do PSG, de acordo com a mídia francesa. Segundo o L'Equipe, o clube acredita que Dembélé, que já havia sofrido uma lesão na coxa esquerda havia uma semana, não estava em condições de jogar contra a Ucrânia.

O diário francês diz que o PSG chegou a alertar a equipe médica da seleção azul para que o atacante não jogasse, mas existe a percepção de que o técnico Didier Deschamps não soube lidar com a situação, provocando irritação no conjunto de Paris e gerando tensão entre clube e seleção.

A dupla foi cortada da seleção francesa depois de atuar na vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia, fora de casa, pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026. Dembélé entrou no intervalo, no lugar de Doué, e deixou o campo mancando, com a mão na parte da trás da coxa direita - deverá ficar afastado por um mês e meio por distensão. Doué, que enfrenta problemas físicos e levou uma pancada na panturrilha direita, também deixou a delegação francesa.

"Não houve risco algum, senão eu não o teria escalado. Infelizmente, Ousmane, que estava recuperado e se sentindo bem, sofreu uma distensão. Foi na outra coxa", defendeu-se Deschamps, referindo-se à lesão da partida do PSG contra o Toulouse. "Ele não sentiu nada de estranho, estava bem. Considerando a opinião dele e a situação médica, não havia a menor preocupação."

A situação de seus atacantes preocupa o PSG, que fará sua estreia na Champions League no próximo dia 17, contra a Atalanta, em Paris. Antes, enfrentará o Lens, pela Ligue 1, no dia 14 - e depois terá o Lyon pela frente, no dia 21, todos possivelmente sem a dupla.

