Topo

Esporte

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

06/09/2025 15h58

O Flamengo segue com os treinos visando o duelo contra o Juventude. A partida será no dia 14 de setembro, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Filipe Luís ganhou uma boa notícia na representação dos jogadores. Isso porque o volante Jorginho participou normalmente do trabalho.

Jorginho foi poupado da última partida por conta de dores musculares. Com isso, a presença do volante é quase certa contra os gaúchos.

No último jogo, o Fla duelou com o Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o marcador terminando em 1 a 1.

O Flamengo vai em busca de mais uma vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Rosamaria se orgulha de campanha do Brasil e aponta duelo com o Japão como "nova final"

Fluminense renova contrato do atacante Riquelme

Rigoni treina com elenco, e São Paulo faz coletivo contra o sub-20

Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

UFC Paris: Brendson Ribeiro é dominado por atleta da casa e sofre nova derrota

Nathan Fernandes sofre fratura no braço e vira desfalque no Botafogo

Vitinho comenta semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti

Verstappen frustra McLaren e Ferrari e festeja volta mais rápida da história: 'Grande momento'

Vasco busca destino para jogadores fora dos planos de Diniz

Corinthians folga antes de retomar preparação para jogo decisivo da Copa do Brasil

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras faz jogo-treino em preparação para a sequência da temporada