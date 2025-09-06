Jorginho volta aos treinos do Flamengo mirando o Juventude

O Flamengo segue com os treinos visando o duelo contra o Juventude. A partida será no dia 14 de setembro, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Filipe Luís ganhou uma boa notícia na representação dos jogadores. Isso porque o volante Jorginho participou normalmente do trabalho.

Jorginho foi poupado da última partida por conta de dores musculares. Com isso, a presença do volante é quase certa contra os gaúchos.

No último jogo, o Fla duelou com o Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o marcador terminando em 1 a 1.

O Flamengo vai em busca de mais uma vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro.