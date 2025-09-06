John Textor rebate provação de torcedores do Botafogo: "Loucura esses comentários"

John Textor, dono da SAF do Botafogo, respondeu à uma publicação de uma página de torcedores nas redes sociais. Na imagem, o dirigente aparece em uma montagem com a legenda "Meu trambiqueiro favorito", fazendo alusão ao filme "Meu malvado favorito".

Em sua resposta ao post, que foi excluído da página pouco tempo depois, o empresário afirmou que esses tipos de comentários são "loucura" e que o futebol é "verdadeiramente cômico".

Foto: Reprodução

"Loucura esses comentários. Em 2021, como total desconhecido, fiz alguns discursos e fiz algumas entrevistas na televisão, e fui aprovado por 98% da assembleia-geral, para assumir o clube a um custo líquido de $0, com a promessa de investir... Hoje, após entregar um campeonato do Brasil, um campeonato da América do Sul, vencer o melhor time do mundo na Copa do Mundo de Clubes, e ser indicado entre os cinco melhores clubes do mundo para a Bola de Ouro... Agora, as pessoas não têm a certeza de que podem confiar em mim. O futebol é verdadeiramente cômico, não é?", disse.

Um dos administradores da página, em réplica ao comentário de Textor, disse que a postagem não passava de uma brincadeira e que são a favor da administração do bilionário.

Impasse fora do campo

Fora dos campos, o inglês enfrenta impasses para manter o controle do Botafogo. John Textor, que busca recomprar o clube para não perder o poder, está em disputa judicial com outros acionistas da Eagle, que buscam a posse do Glorioso.