Topo

Esporte

John Textor rebate provação de torcedores do Botafogo: "Loucura esses comentários"

06/09/2025 17h29

John Textor, dono da SAF do Botafogo, respondeu à uma publicação de uma página de torcedores nas redes sociais. Na imagem, o dirigente aparece em uma montagem com a legenda "Meu trambiqueiro favorito", fazendo alusão ao filme "Meu malvado favorito".

Em sua resposta ao post, que foi excluído da página pouco tempo depois, o empresário afirmou que esses tipos de comentários são "loucura" e que o futebol é "verdadeiramente cômico".

Foto: Reprodução

"Loucura esses comentários. Em 2021, como total desconhecido, fiz alguns discursos e fiz algumas entrevistas na televisão, e fui aprovado por 98% da assembleia-geral, para assumir o clube a um custo líquido de $0, com a promessa de investir... Hoje, após entregar um campeonato do Brasil, um campeonato da América do Sul, vencer o melhor time do mundo na Copa do Mundo de Clubes, e ser indicado entre os cinco melhores clubes do mundo para a Bola de Ouro... Agora, as pessoas não têm a certeza de que podem confiar em mim. O futebol é verdadeiramente cômico, não é?", disse.

Um dos administradores da página, em réplica ao comentário de Textor, disse que a postagem não passava de uma brincadeira e que são a favor da administração do bilionário.

Impasse fora do campo

Fora dos campos, o inglês enfrenta impasses para manter o controle do Botafogo. John Textor, que busca recomprar o clube para não perder o poder, está em disputa judicial com outros acionistas da Eagle, que buscam a posse do Glorioso.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

UFC Paris: Algoz de Magomed Ankalaev é nocauteado e anuncia aposentadoria

Vitinho destaca semelhança entre Carlo e Davide Ancelotti: "O lado do ser humano é importante'

São Paulo abre venda de ingressos para decisão contra LDU

Melhor do mundo, Rodri 'ignora' brasileiros e elege favoritos a sucedê-lo

Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem Ferroviária pelo Paulista

SP Open terá duelo brasileiro na 1ª rodada; Bia Haddad terá adversária do qualifying

John Textor rebate provação de torcedores do Botafogo: "Loucura esses comentários"

Bolinha estreia com bela atuação e vitória sobre americano no Mundial de Boxe em Liverpool

Palmeiras vence o Sevilla e avança à semifinal do Mundial de Clubes sub-17

XV de Piracicaba bate Oeste e sai em vantagem nas quartas da Copa Paulista

Presidente do Corinthians presenteia donos de Chiefs e Charges, da NFL