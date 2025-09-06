Jogador do Eagles expulso por cuspir em rival se desculpa: 'Foi um erro'

Defensor do Philadelphia Eagles, Jalen Carter foi expulso na estreia da equipe na NFL deste ano após cuspir em Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. Após o confronto, se desculpou com seus companheiros e admitiu erro.

O que aconteceu

O camisa 98 foi retirado de campo no primeiro lance da partida, e disse que a situação não vai mais se repetir.

Foi um erro meu e não vai acontecer de novo. Sinto muito pelos meus companheiros de equipe e pela torcida. Estou fazendo isso por eles. Não conseguir nem começar o jogo, nem terminar, me atrapalhou, mas vamos melhorar. Não vai acontecer de novo. Posso prometer isso. Jalen Carter, após o jogo

Did Dak spit at Jalen Carter first??? 😳 pic.twitter.com/B9tVwvdbTl -- Kalshi Football (@KalshiFB) September 5, 2025

Por outra imagem, é possível ver Prescott cuspindo na direção de Carter ainda antes do ocorrido. Segundo a ESPN, o atleta do Cowboys disse que a situação foi um mal-entendido e que ele não tinha a intenção de provocar o defensor do Eagles, e apenas o fez na direção do rival para não acertar seus companheiros.

O jornal completou ainda que, após o ato de Carter, o quarterback rapidamente acionou o árbitro e o defensor acabou expulso. O embate terminou com vitória dos Eagles por 24 a 20 sobre a equipe de Dallas.

As equipes voltam a campo no dia 14 (domingo): o Cowboys recebe o New York Giants às 14h (de Brasília), enquanto o Eagles visita o Kansas City Chiefs, às 17h25.