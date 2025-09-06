Inter de Limeira vence o Goiatuba e garante acesso à Série C depois de 22 anos

Em disputa válida por uma vaga na Série C, a Inter de Limeira recebeu o Goiatuba, neste sábado, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe paulista venceu o confronto por 1 a 0, com gol de Kaio Cristian, e confirmou o seu retorno à terceira divisão nacional depois de 22 anos.

O jogo

As duas equipes tiveram dificuldades durante o primeiro tempo e em boa parte da etapa final. A Inter de Limeira não conseguia concluir bem suas jogadas, enquanto o Goiatuba teve dificuldades em fazer com que a saída de bola resultasse em chances claras.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Calazans foi expulso após receber o segundo cartão amarelo em falta cometida sobre Clébinho. Na sequência, em cruzamento na área, a Inter não aproveitou a cobrança de falta.

Na segunda etapa, o time da casa criou algumas oportunidades, mas sem eficiência. O cenário mudou aos 28 minutos: em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Kaio Cristian, que chutou de fora da área e abriu o placar no Limeirão, emocionando-se na comemoração.

Barra-SC x Cianorte

A partida entre o Barra-SC e o Cianorte parecia que iria para os pênaltis quando, já nos acréscimos do segundo tempo, o Barra marcou o gol que selou sua vitória. Aos 47 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio de Marcelo, Nathan sobe no meio da defesa para cabecear e abrir o placar ao time catarinense.

Com a vaga para a Série C garantida após esse triunfo, o Barra encara a Inter de Limeira por uma vaga na final do Brasileirão Série D.