Inglaterra vence Andorra pelas Eliminatórias e se isola na liderança do grupo

06/09/2025 15h00

Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Inglaterra venceu Andorra, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, por 2 a 0. Declan Rice e Christian Garcia (contra) marcaram os gols.

Este foi o segundo confronto entre as seleções nesta fase. No primeiro terminando a vitória foi inglesa por 1 a 0, com gol de Harry Kane. Com o resultado, a Inglaterra chegou a 12 pontos e se isolou na liderança do Grupo K.

O próximo compromisso da seleção inglesa será nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), contra a Sérvia, no estádio Rajko Miti?, em Belgrado. No mesmo dia, às 13h, Andorra encara a Estônia em amistoso preparatório antes de enfrentar a Letônia pelas Eliminatórias, na quinta-feira, às 10h.

O jogo

Na primeira etapa, apesar do ritmo lento e de uma atuação apagada da Inglaterra, a equipe dominou a posse de bola (83%). Mesmo com os ingleses tendo algumas chances claras de gol, o placar abriu com um gol contra de Christian Garica, aos 24 minutos, em um desvio de cabeça do andorrano.

Após o intervalo, no início do segundo tempo, aos cinco minutos, Eberechi Eze quase ampliou o marcador, mas o goleiro Iker Álvarez fez uma linda defesa para impedir que a bola fosse para o fundo da rede. No rebote, Marcus Rashford mandou para fora.

Aos 23 minutos da segunda etapa, Declan Rice marcou o segundo gol dos ingleses ao subir sozinho para cabecear o cruzamento de Reece James pela direita.

Sem oferecer resistência, Andorra não conseguiu criar chances de perigo ao longo da partida, com o marcador terminando em 2 a 0 a favor da Inglaterra.

