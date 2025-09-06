Guilherme Foroni com Cornet Prince JMen fatura o GP Internacional nos 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro
Neste sábado, o GP Internacional Clube Hípico de Santo Amaro - Dierberger, a 1.60m, foi o ponto alto dos 90 anos do maior clube do hipismo brasileiro. Guilherme Foroni, apresentando Cornet Prince JMen, foi o campeão, após fechar os dois percursos sem faltas nos obstáculos, com apenas três pontos perdidos por excesso de tempo, um na primeira passagem e dois na segunda.
Dos 16 cavaleiros no difícil percurso, idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge, os 11 melhores foram para a segunda e decisiva volta com nove obstáculos.
O vice e a 3ª colocação ficaram com Stephan Barcha, montando Chantily JMen (51s23) e Chevaux Goldfinger (54s32), respectivamente. Charlie Bays, com Nintey Stone Pullman, foi o único zero na primeira volta e garantiu o 4º lugar com 53s47.
Guilherme também ficou na 5ª posição, com Casella Blanca JMen, e a marca de 53s47 (oito pontos). Por fim, Raphael Machado Leite, com Special Marathon Nina Blue M Secco, completou o pódio com o 6º lugar (12 pontos e 51s09).
"Foi especial demais, porque eu senti que eu ia ganhar, mas eu achava que seria com a Casella Blanca JMen, que eu venho em ascensão. Ela também foi bem, ficou em 5º. Mas o Cornet Prince JMen tem uma estrela diferente e a gente tem uma história muito linda. Temos altos e baixos, mas ele sempre me garante e já me deu três Grandes Prêmios na vida: no Haras Agromen, no SHP Open em 2023 e agora aqui em Santo Amaro", disse Guilherme Foroni.
"Então o Cornet JMen é um exemplo de que acreditar e entender todos os processos, ficar bem quando você estiver na baixa e acreditar que uma hora vem é muito gratificante. Eu não tinha nenhuma expectativa de ganhar com ele, então é um sabor maravilhoso. Eu tenho que agradecer imensamente à nossa equipe, que é gigantesca e todo mundo se doa demais. Também agradeço ao Haras Agromen, que está criando maravilhosamente bem esses cavalos", acrescentou Guilherme, referindo-se ao maior criatório de cavalos no país.
Com o resultado do GP e da prova preparatória, 1.50m, Stephan Barcha segue na liderança do ranking brasileiro Senior Top agora com 288 pontos e Raphael Machado Leite é o vice-líder, com 273 pontos. A 9ª das 11 etapas do ranking brasileiro Senior Top será nos 80 anos da Sociedade Hípica Paranaense, entre 24 e 28 de setembro.
Resultados GP CHSA 90 anos - Dierberger:
- Campeão Guilherme Foroni / Cornet Prince JMen - Brasil - 1/2 - 3/59s04
- Vice Stephan Barcha / Chantily JMen - Brasil - 4/0 - 4/52s23
- 3º Stephan Barcha / Chevaux Goldfinger - Brasil - 4/0 - 4/54s32
- 4º Charlie Bays / Ninety Stone Pullman - Brasil - 0/4 - 4/54s33
- 5º Guilherme Foroni / Casella Blanca JMen - Brasil - 8/0 - 8/53s47
- 6º Raphael Machado Leite / Special Marathon Nina Blue M Secco - Brasil - 4/8 - 12/51s09