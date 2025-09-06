'Gesto feio': Imprensa reage a empurrão de CR7 em fã que tentou selfie

Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa, viralizou ao empurrar um torcedor que rompeu o cordão de segurança para tirar uma selfie com ele.

O que aconteceu

O vídeo que corre nas redes sociais (veja abaixo) mostra o atacante português afastando o jovem com o braço direito. Assim que ele o empurra, a equipe de segurança age para retirar o invasor.

الاسطورة كريستيانو في طريقة للتدريبات..



فوضى!!! pic.twitter.com/aBqdtm6ZTW -- موسى (@MousaQi) September 5, 2025

O episódio aconteceu ontem no hall de um hotel em Yerevan, na Armênia. Portugal se prepara para enfrentar a seleção local pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Jornais espanhóis repercutiram a atitude de CR7. O As, por exemplo, classificou o gesto do português como 'bem feio'.

Empurrão viral de Cristiano Ronaldo em fã que queria tirar foto com ele: gesto é bem feio As

O gesto de Cristiano quando uma fã lhe pede uma foto Marca

Portugal e Armênia se enfrentam às 13h (de Brasília) de hoje. O jogo, válido pela primeira rodada do Grupo F das eliminatórias, acontece no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan.