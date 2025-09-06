Gasly estende contrato com Alpine na F1 até 2028

Por Alan Baldwin

MONZA, ITÁLIA (Reuters) - O piloto francês Pierre Gasly assinou uma extensão de contrato com a Alpine até o final da temporada de 2028, anunciou a equipe de Fórmula 1 de propriedade da Renault no Grande Prêmio da Itália, neste sábado.

A Alpine está em último lugar na classificação dos construtores após 15 das 24 rodadas e Gasly foi responsável por todos os 20 pontos da equipe até agora, com sua melhor colocação sendo um sexto lugar no Reino Unido.

Vencedor de corrida, com vitória no Grande Prêmio da Itália de 2020 pela AlphaTauri, equipe pertencente à Red Bull, o ex-campeão da Fórmula 2 ingressou na Alpine em 2023.

"Estou muito feliz por comprometer meu futuro de longo prazo com a Alpine. Como francês, especialmente, dirigir para uma empresa automobilística francesa me faz sentir muito orgulhoso", disse Gasly.

"Sempre senti que esta equipe é o lugar certo para o futuro."

Gasly teve dois companheiros de equipe nesta temporada, com o australiano Jack Doohan tendo sido substituído pelo argentino Franco Colapinto após seis corridas. Ainda há incerteza sobre quem será o parceiro do francês na próxima temporada.

(Reportagem de Alan Baldwin)