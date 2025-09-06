Topo

Gabi lamenta derrota do Brasil e mira duelo pelo bronze: "Levantar a cabeça"

06/09/2025 13h18

Neste sábado, o Brasil perdeu por 3 sets a 2 para a Itália e caiu na semifinal do Mundial de vôlei feminino. Após a partida, a capitã Gabi analisou o confronto e lamentou o resultado. A ponteira também elogiou as italianas e falou sobre a disputa do terceiro lugar.

"O jogo foi decidido nos detalhes finais do tiebreak. Mas, honestamente, tô muito orgulhosa do time. Lutamos, fomos agressivas, acreditamos em todos os momentos. Nos recuperamos, mas cometemos alguns erros. Talvez pudesse ter sido um jogo diferente no final", disse Gabi, em entrevista ao SporTV.

A jogadora do Imoco-ITA ainda elogiou as adversárias. Gabi, que atua ao lado das italianas Fahr e De Gennaro em seu clube, destacou a variedade de opções que a Itália possui.

"E a gente também não pode esquecer da qualidade da equipe da Itália, né? Saem jogadoras, entram jogadoras, a gente marca Antropova, marca Goludo. E quando sai uma levantadora, entra outra e elas conseguem manter essa solidez, essa força no time delas. Então, estão de parabéns, mostraram porque realmente são os melhores times do mundo. A gente não conseguiu aproveitar as oportunidades hoje", completou.

Próxima partida

Gabi foi o destaque da Seleção Brasileira durante a eliminação. Ela terminou como maior pontuadora da partida, com 29 pontos, sendo 27 de ataque. Como capitã, a ponteira já mira o duelo contra o Japão, pela disputa do terceiro lugar no Mundial. As duas equipes entram em quadra neste domingo, às 5h30 (de Brasília).

"Agora é levantar a cabeça, porque a gente tem uma disputa de bronze amanhã, que vai ser muito difícil contra o Japão, que vem fazendo um Mundial muito forte também. Temos um período muito curto, menos de 24 horas. Precisamos esfriar a cabeça e nos recuperar", apontou.

Agora, o Brasil busca sua segunda medalha de bronze na história do Mundial. A Seleção caiu na semifinal duas vezes: em 1998, quando ficou em quarto lugar, e em 2014, quando terminou em terceiro. A equipe segue sem nunca ter conquistado a competição, apesar de ter chegado à final em quatro oportunidades (1994, 2006, 2010 e 2022).

