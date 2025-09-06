Topo

Fluminense renova contrato do atacante Riquelme

06/09/2025 16h00

O Fluminense vem buscando manter suas principais joias da base sob contrato. Os tricolores anunciaram a renovação do vínculo do atacante Riquelme.

O jogador assinou contrato até 2030 com o Fluminense. Sua estreia na equipe profissional aconteceu em janeiro de 2025, durante o Campeonato Carioca. Atualmente, o jovem soma 18 partidas com a camisa principal do Tricolor.

No site do clube, o atleta celebrou o acerto: "Estou sentindo muito orgulho por tudo o que venho fazendo e construindo nesses anos. Quero primeiramente agradecer a Deus, à minha família e a todo o Fluminense pela oportunidade de agora assinar minha primeira renovação. Agora é seguir com o trabalho e evoluir a cada dia. Aqui realizei muitos sonhos, e hoje realizo mais um, de estar aqui nesse clube grande que eu tanto amo. Estou aqui desde criança. Quero fazer muitos gols, dar muitas assistências e conquistar o objetivo principal, que é ganhar títulos", disse.

A renovação de contrato com Riquelme causou apreensão nos dirigentes pela demora no acerto. O jogador fez parte do elenco que chegou a semifinal do Super Mundial de Clubes e segue sendo opção no banco de reservas para o técnico Renato Gaúcho.

Próximo compromisso

No último domingo, o Fluminense terminou empatado em 1 a 1 com o Santos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a próxima partida, o Tricolor encara o Bahia pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

