F1: Verstappen estabelece volta mais rápida da história com pole em Monza
Max Verstappen vai largar na pole position no GP da Itália de Fórmula 1. Para superar as McLaren, o piloto holandês fez a volta mais rápida da história em velocidade média.
O que aconteceu
O piloto da Red Bull superou uma marca que pertencia a Lewis Hamilton, estabelecida em 2020. Verstappen correu a 264,6 km/h em média para fazer a pole. O antigo recorde, também em Monza, era de 264,3 km/h.
Além do recorde na categoria, Verstappen alcançou uma marca histórica dentro da própria equipe. Ele chegou a 45 pole positions, superando Sebastian Vettel (44) como o dono de mais poles pela Red Bull.
Largando na ponta amanhã, Max Verstappen dividirá a primeira fila com Lando Norris, da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto sairá da sétima posição com a Sauber.
No Mundial de Pilotos, Verstappen é o terceiro colocado, com 205 pontos. Ele está atrás dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri (309) e Lando Norris (275).