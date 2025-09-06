Topo

Esporte

F1: Verstappen estabelece volta mais rápida da história com pole em Monza

Max Verstappen celebra após fazer a pole position no circuito de Monza - Marco BERTORELLO / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

06/09/2025 18h16

Max Verstappen vai largar na pole position no GP da Itália de Fórmula 1. Para superar as McLaren, o piloto holandês fez a volta mais rápida da história em velocidade média.

O que aconteceu

O piloto da Red Bull superou uma marca que pertencia a Lewis Hamilton, estabelecida em 2020. Verstappen correu a 264,6 km/h em média para fazer a pole. O antigo recorde, também em Monza, era de 264,3 km/h.

Além do recorde na categoria, Verstappen alcançou uma marca histórica dentro da própria equipe. Ele chegou a 45 pole positions, superando Sebastian Vettel (44) como o dono de mais poles pela Red Bull.

Largando na ponta amanhã, Max Verstappen dividirá a primeira fila com Lando Norris, da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto sairá da sétima posição com a Sauber.

No Mundial de Pilotos, Verstappen é o terceiro colocado, com 205 pontos. Ele está atrás dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri (309) e Lando Norris (275).

